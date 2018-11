Hotel Birke: wellness i skyggen af skoven

Hotellet pyntet op til jul og klar til at modtage nytårets gæster PR- foto

Få kilometer uden for storbyen Kiel finder du Hotel Birke, et moderne hotel med en historie, der går 250 år tilbage i tiden. Mange danske turister vælger weekendophold at fejre julen eller nytåret på det firestjernede hotel.

En stille forstadsvej leder ind mod skovkanten. Træernes efterårsfarver står som baggrund til et par stråtækte huse. Overfor ligger Hotel Birkes røde bygninger. Dørene ind til reception åbner for et ægtepar, der er ved at tjekke ind. Florian Buchebner, administrerende direktør, tager imod. -Vi har 79 værelser i idylliske omgivelser meget tæt på skoven, og det sætter vores gæster meget pris på. Vi tilbyder som et firestjernet hotel god mad på et højt niveau. Særligt de danske turister har fået øjnene op for vores wellness tilbud. I weekenderne er mere end halvdelen af gæsterne danske, siger direktøren for hotellet, der trods nærheden til skoven ikke er navngivet efter denne eller det spinkle birketræ foran hovedindgangen.

Kort om Hotel Birke Hotel Birke har 79 værelser, restauranter og bar til hotellets gæster. Ud over dette har hotellet tillige et wellness-center og spa, der blandt andet har opvarmet pool og finsk sauna.Hotellet ejes af familien Birke, der har drevet virksomheden siden 1971.

Hotel Birkes spa anvender særlige kosmetiske produkter baseret på alger fra farvandet ud for Kiel, fortæller Florian Buchebner. PR-foto

Blot 10 minutter fra Kiel Virksomheden har været i familien Birkes eje siden 1971. Historien går dog endnu længere tilbage, nærmere bestemt 1768, hvor den lokale Jürgen Koepke slog dørene op for sit gæstgiveri. I dag er den hvide bygning, Restaurant Waldesruh, stadig en del af hotellet, hvor det moderne Hotel Birke har til huse lige ved siden af. Og dette er godt besøgt af særligt danske weekendrejsende, der har fået øjnene op for tilbud om wellness i umiddelbar nærhed af storbyen Kiel med gode muligheder for shopping og andre oplevelser. -Vi er blot 10 minutter væk fra Kiel med alle muligheder for shopping i Kiel eller Neumünster, hvor der f.eks. ligger et meget populært outlet for moderne design, siger Florian Buchebner. Han viser rundt i bygningerne, der byder på et stort wellness område, hvor gæsterne blandt andet kan nyde en pool med 30 grader varmt vand eller slappe af i liggestolene ved siden af. Andre vælger at tage mod de forskellige tilbud om massage eller sauna. Florian Buchebner fremhæver blandt andet, at Hotel Birkes spa anvender særlige kosmetiske produkter baseret på alger fra farvandet ud for Kiel.

Dronningens tale for danske gæster Op mod højtiderne, jul og nytår, er hotellet særligt populært blandt danske besøgende, der gerne fejrer nytåret eller julen på hotellet. Til nytår tilbyder Hotel Birke blandt andet en pakke med wellness sammen med ophold og forplejning, herunder underholdning sammen med nytårsmiddagen. -I løbet af nytåret er mere end halvdelen af gæsterne danske. Og vi tilbyder også muligheden for at se dronningens nytårstale, som vi streamer til en storskærm. Det er der mange af vores danske gæster, som godt kan lide, siger Florian Buchebner. Hotellet har et par dansktalende medarbejdere ansat, mens det øvrige personale i receptionen taler engelsk.

Hotellet er kendt for sit gode køkken. PR-foto

Der er plads til flere generationer i hotellets suiter PR-foto