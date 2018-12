Historisk Afrika-museum genåbnet nær Bruxelles

Royal Museum for Central Africa, bedre kendt som Afrika-museet, er efter fem års renovering genåbnet. Museet, der ligger en kort sporvognstur fra Bruxelles, blev oprindeligt bygget for at fremvise Kong Leopold II's udstilling om Fristaten Congo ved Verdensudstillingen i 1897 og huser i dag en af verdens største og mest omfattende samlinger af kulturgenstande fra Centralafrika.

Sporvognsturen fra Bruxelles til Tervuren tager cirka 40 minutter. Det er oplagt at kombinere et besøg på museet med en gåtur i den nærliggende park, Tervuren, der grænser op til Sonian-skoven, som for nylig blev optaget på Unescos verdensarvsliste. Fra 2019 vil der være mulighed for at låne en cykel ved sporvogns-stoppestedet i Tervuren. Et kort med forslag til cykel- og gåruter kan fås gratis hos Tervurens turistkontor.

Museet har i forbindelse med renoveringen gjort meget for at blive et børnevenligt museum. Derfor er alt fra gelændere og toiletter til souvenirs lavet i børnestørrelse. Samtidig er der gratis entre for børn under 18. En voksenbillet koster 12 euro (90 kroner). /flla