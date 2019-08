Historien bag et feriebillede: Grækeren, der elsker duer

Duemanden. Det kalder Flemming Johansen en gæstfri græker, som han mødte på øen Zakynthos. Hver morgen i 51 år har han fodret duer på havnekajen, og det forevigede Flemming Johansen med sit kamera. Billederne fik Duemanden som en gave, og fotografen fik moralen "du får, hvad du giver" at føle på egen krop. Den oplevelse har han skrevet om her.

Når vi er på ferie, elsker vi at stå tidligt op og gå en lang tur - gerne fem til syv kilometer - inden byen vågner. Det var på en af de ture, vi så en meget venligt smilende mand komme kørende i sin VW Transporter for at fodre duer på havnen på øen Zakynthos. Det var så fachinerende at se så mange duer sidde på hustagene.

Alt imens jeg fotograferede de mange duer, hørte jeg et dyt fra en bil. Det var åbenbart et signal fra Duemanden om, at nu var der morgenmad, for duerne lettede allesammen og fløj hen til hans køretøj. De satte sig overalt på bilen og på havnekajen ved siden af. Han fodrede med korn og majs. På mindre end fem minutter var der ikke et eneste korn tilbage.

Imens jeg fotograferede dette scenarie, kom han hen til mig og inviterede på kaffe på en nærliggende café. Men da han kun kunne tale græsk, hjalp det ikke ret meget, at vi bød ind med både dansk, tysk, engelsk og fynsk, takkede vi pænt nej, men det fortrød vi hurtigt. Derfor blev vi enige om at frekventere en fotohandler for at få fremkaldt et par billeder af Duemanden og byde ham på kaffe.