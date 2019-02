Vinderne i Jysk Fynske Mediers konkurrence "Årets feriefoto" er fundet. Læserne har stemt og dermed afgjort, hvem der skal have gavekort fra Bravo Tours på henholdsvis 5000 kroner og 2500 kroner i de tre kategorier "camping", "Danmark" og "udland".

Tak til alle, der sendte billeder ind, og tak til alle, som afgav stemmer.

Og så kan vi kun opfordre læserne til at gemme alle de gode feriebilleder, de tager næsten et år frem, for til jul kan man igen begynde at sende billeder ind til "Årets feriefoto".