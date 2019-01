Her er de sikreste flyselskaber

SAS og Finnair er i 2019 rangeret blandt verdens 20 mest sikre flyselskaber.

Det er Airlineratings.com, der har eksperter til at gennemgå sikkerheden i alle verdens flyselskaber.

Ifølge Airlineratings.com skiller SAS, Finnair og 18 andre selskaber sig ud, når det gælder sikkerhed og innovation, blandt andet fordi selskaberne løbende fornyer deres flåde.

Her er de 20 sikreste selskaber:

Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Qatar, SAS, Singapore Airlines, Swiss, United Airlines og The Virgin Group.

Selskaberne er nævnt i alfabetisk rækkefølge, men Airlineratings.com kårer australske Qantas som det sikreste selskab.

I den anden ende af listen må Ariana Afghan Airlines, Surinams Blue Wing Airlines, Kabul-baserede Kam Air og Indonesiens Trigana Air finde sig i at blive nævnt som de mest usikre selskaber. /vio