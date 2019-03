Her er de særlige krav til flymad

Gate Gourmets og Singapore Airlines' krav til flymad:

1 Sikkerhed er det vigtigste parameter. Hertil kommer kvalitet og leveringsgaranti. 2 Alle råvarer har fastsatte kernetemperaturer, der skal overholdes i alle processer fra tilberedning til levering og nedkøling. For eksempel skal skaldyr have en kernetemperatur på 65 grader, mens svinekød og kylling skal ramme 75 grader. Til sammenligning skal kylling ofte blot holde 62 grader på landjorden. 3 Alle tilberedte dele til retter kan afkøles til 10 grader i højst tre timer - herefter skal de opbevares ved 3-5 grader. Om bord på flyet skal de genopvarmes. Metoden kaldes "cook-chill-reheat" og er en væsentlig faktor for den overordnede kvalitet og sikkerhed. 4 Om bord varmes en ret typisk ved 175 grader i 20 minutter. 5 Der er begrænsning på, hvor mange "tørre" ingredienser (for eksempel sprød persille), som må anvendes, når kabinepersonalet skal klargøre og anrette maden. På businessclass må der være to til tre. Til sammenligning arbejder en Michelin-restaurant som Kokkeriet ofte med syv-otte stykker. 6 Singapore Airlines' kabinepersonale bliver undervist i at servere de fire nye retter på den rigtige måde.