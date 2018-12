Alle større skiområder har de seneste år investeret massivt i at udbygge snowparks med flere hop, rails og pukler for at lokke unge til. Men hvad med de frygtsomme forældre, der er nødt til at nærme sig udfordringerne, hvis de vil være sammen med deres børn? Vi sendte et forældrepar til undervisning over ramper og pukler i norske Hemsedal.