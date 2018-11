Hamborg: Det skal du opleve

Hamborg har de seneste 15 år oplevet en stadigt stigende strøm af gæster. Forståeligt. For Hamborg har meget at byde på til en lille storbyferie med et besøg i Elbphilharmonie som det absolutte højdepunkt.

Hamborg er et godt eksempel på, hvordan en by med gennemtænkt byudvikling kan ændre image og pludselig rykke højt op på turisternes rangliste. Tilbage i 90'erne var Hamborg nok for de fleste danskere en by med en tunnel under Elben, hvor der altid var kø. Et jernbaneknudepunkt, hvor man skulle skifte tog i en fart. Og en havneby med en industriel havn uden den store appel til byens gæster. I dag er det en helt anden historie. Flere og flere opdager Hamborg, som forfatter Lise Nørgaard begejstret har omtalt i mange år. Folk rejser til Hamborg for at opleve det nye liv omkring Hafen City, hvor den gamle, indre havn er blevet et stort rekreativt område med havnepromenade, caféer, butikker, boliger, Elbphilharmonie og de gamle trækplastre Speicherstadt og Fischmarkt. Men Hamborg er også fed shopping, hvad enten det skal være eksklusivt i Passagenviertel i indre by eller mere mainstream i den lange, brede gågade eller mere overraskende i St. Georg eller sjovt og skævt i de gader i St. Pauli, der er ved at blive lidt berliner-agtige. Dertil kommer det store udvalg af caféer og restauranter. Hamborg har oplevet en markant stigning af turister inden for de seneste 15 år, og danskerne er i top tre, når det gælder udenlandske grupper med flest overnatninger. Vi stod for 155.000 overnatninger i første halvår i år, kun lige overgået af englændere og schweizere. Tyskerne tager sig selv af de fleste af de knap syv mio. overnatninger.

PRAKTISK INFO



Indre Hamborg er faktisk ikke så stor. Man kan sagtens gå fra Hafen City til Binnenalster, hvis man er nogenlunde til bens. Men med U-bahn kan man komme vidt omkring, nemt og ikke dyrt. Hamborgs hjemmeside for turister er www.hamburg-tourism.de Her kan man finde mange oplysninger.I havnen er der flere rundfarter, og man kan vælge mellem en time og længere rundfarter. Rundfarten giver et godt indblik i havnens størrelse og et supergodt udsyn til Elbphilharmonie. www.hamburg.de/hafenrundfahrt Der er også små rundfartsbåde på Alster-søerne midt i Hamborg, en rigtig dejlig sejltur, når vejret er til det. Sejler ikke fra medio oktober til og med marts. www.alstertouristik.de Indre Hamborg er faktisk ikke så stor. Man kan sagtens gå fra Hafen City til Binnenalster, hvis man er nogenlunde til bens. Men med U-bahn kan man komme vidt omkring, nemt og ikke dyrt. www.hamburg.de/u-bahn

Udsigten er gratis fra svalegangen i ElbphilharmonieFoto: MediaServer Hamburg/ Escape Filmproduktion

Drøm om OL-værtsby Helt tilbage omkring årtusindskiftet var Hamborg klar til at ændre på sin havn. Havneaktiviteterne trak ud til områder med mere plads, og lige som i så mange andre byer opstod en mulighed for at åbne havnen for nye aktiviteter og offentligheden. Byudviklingen fik et ekstra skub, da Hamborg bød ind som værtsby for OL i 2012. Et OL med centrum i den indre havn. Hamborg tabte som bekendt til London, men Hamborg fortsatte de ambitiøse planer om byudvikling af havneområdet, og i dag kan vi se den overvældende omvæltning, som er et kæmpe trækplaster. De gamle pakhuse i Speicherstadt blev sat i stand og kom nu til sin fulde ret, men ud mod havnen kom en helt ny bydel, og sidste år blev denne bydel kronet, da Elbphilharmonie blev åbnet. I dag - knap to år efter åbningen er byggeriet gået fra at være en skandalehistorie af de store til at være et kæmpe trækplaster. Med andre ord, der er mange gode grunde til at tage en storbyrejse til Hamborg og til at komme igen og igen og igen.... God tur.

Akustikken er himmelsk i de futuristiske koncertsaleFoto: MediaServer Hamburg

Det nye vartegn Elbphilharmonie er med rette blevet Hamborgs vartegn, og byen har taget huset med den ekstraordinære arkitektur til sig trods flere års skandaler. Det begyndte med en genial ide. Der skulle bygges et musikhus oven på en kæmpe lagerbygning, bygget i 1960'erne. Den schweiziske tegnestue Herzog & de Meuron tegnede en bygning, der kunne ligne alt fra et isbjerg til bølgeskvulp til stavnen af et skib. Desværre kunne det gamle lagerhus ikke bære den nye konstruktion, og byggeriet gik i stå og tog meget længere tid, knap ti år i alt, og blev mere end tre gange så dyrt, fra godt to milliarder kroner til 6,5 milliard. Men allerede det første år, da huset var åbent, var der knap en million gæster til 600 koncerter, mens over 4,5 millioner nød udsigten fra den offentligt tilgængelige svalegang omkring hele huset. Man skal have billet for at tage rulletrappen op til svalegangen. Den koster ikke noget, men man skal bare være forberedt på at skulle stå i kø. Hvis man køber billet til én af de mange koncerter, får man det hele med, og det betyder, at man også kommer ind i de nærmest futuristiske koncertsale med himmelsk akustik til alle de skæve vinkler i foyer, trappeopgange, gangarealer m.m. Et besøg i Elbphilharmonie er HELE turen værd. Platz der deutschen Einheit 4 www. Elbphilharmonie.de

Detalje af indretningen af arkitekterne Herzog & de MeuronFoto: MediaServer Hamburg/ Michael Zapf

Speicherstadt Speicherstadt er en hel by af pakhuse, som blev bygget i slutningen af 1800-tallet, og hvor primært krydderier blev oplagret. Under anden verdenskrig blev en stor del af pakhusbyen bombet, men heldigvis valgte bystyret at genopbygge pakhusene, så de fik det oprindelige udseende. I 2015 blev det Hamborgs første UNESCO Verdensarv-monument. Speicherstadt er stemningsfyldt belyst om aftenen, og det er også muligt at få en sejltur omkring og gennem byggeriet. Am Sandtorkai www.hamburg-travel.com - søg efter Speicherstadt

Speicherstadt er en hel by af pakhuse, hvor man oplagrede krydderier i 1800-tallet, som senere blev bombet under anden verdenskrig.Foto: MediaServer Hamburg/ Christian Spahrbier

Megamange modeljernbaner Togene tøffer gennem Alperne, ind i Hamborgs havn, ud i de danske bakker, op i de norske fjelde, helt til Las Vegas og mange andre steder. Enhver menigmands lille modeljernbane hjemme i kælderen blegner totalt, når man kommer ind i et kæmpe miniatureland med tog, skibe, fly og masser af landskaber med byer og folkeforsamlinger. En diskoteksejer lånte i begyndelsen af dette årtusinde to millioner mark, og sammen med sin bror hyrede folk til at bygge modeljernbaner. I dag er det et trækplaster, og man kan nemt opleve at skulle vente en halv time for at komme ind i de hellige haller. Kehrwieder, Speicherstadt www.miniatur-wunderland.de

I dag er pakhusene i Speicherstadt restaureret og bliver brugt til erhvervslejemål og lejligheder.Foto: MediaServer Hamburg/Escape Filmproduktion

Schönes Leben Fusserne skal også have fred undervejs, og café-restauranten Schönes Leben er det ideelle sted. Det er et populært mødested for mange, så man kan opleve, at der er trængsel for at få et bord, men det er ventetiden værd, for rummet, der ligger i ét af de gamle pakhuse i Speicherstadt er moderne indrettet med skyldigt hensyn til det gamle interiør som f.eks. de gigantiske træstolper. Godt køkken. Alter Wandrahm 15 www.schoenes-leben.com

Detaljefoto af modeljernbane.PR-foto

Chilehaus Et Chilehus lige midt i Hamborg, og hvorfor så det? Jo, Henry B. Sloman havde tjent en formue på at handle med salpeter fra Chile, og i begyndelsen af 1920'erne blev bygningen rejst efter anvisninger fra arkitekten Fritz Höger. Den skulpturelle bygning i mørke sten er lidt af et vidunder af arkitektoniske detaljer med bløde, buede former. Burchardplatz www.chilehaus.de

Livet er godt, når man har sat sig til rette i café/restauranten Schönes Leben.Foto: Birgitte Carol Heiberg

Toppen af osebutikker Navnet er besværligt - Manufactum Warenhaus - men butikken byder på den fedeste shopping, og ja, vi er inden for moderne manufakturhandel, som navnet antyder. Skulle det være en barberkost? En croissant? Lidt julepynt? Farveblyanter? Kobbergryder? Smukke uldsweatre? Trælegetøj? Skraldespand? You name it - og du kan få det i butikken. Fischertwiete 2 www.manufactum.de

Hamborg har sin egen chokolade, sælges i Chocoversum, der ligger over for Chilehaus, hvor man kan være med til at lave sin egen chokolade under rundvisning.Foto: Birgitte Carol Heiberg

Café Paris Caféen fra 1882 er et stykke Paris placeret tæt på det store rådhus. Man kan svømme helt væk over Art Nouveau-stilen med hvide kakler på væggene og flotte, dekorerede loftsudsmykninger. Kaffen, kagen og frokosten er god, men det har mange fundet ud af, så prøv at komme på de mindst søgte tidspunkter. Rathausstrasse 4 www.cafeparis.net

Fra kobbergryder og farveblyanter til barberkoste og lækre salater ? Manufactum.Foto: Birgitte Carol Heiberg

Birketræ og burger Det er som at træde ind i et stykke Finland, når man kommer ind i Hans im Glück, en burgerbar i det gamle rådhus. Birketræstammer står som en skov i hele restaurantlokalet, og al anden indretning er også skandinavisk inspireret. Det passer meget fint med en tysk skoleleder, jeg talte med for nylig. Han sagde: "Tyskerne er jo vilde med alt, der er skandinavisk". Börsenbrücke 10 www.hansimglueck-burgergrill.de

Julemanden og hans rensdyr er klar til hårdt arbejde i osebutikken Manufactum.Foto: Birgitte Carol Heiberg

Passager og shopping Hamborg har et kvarter med så mange overdækkede butiksstrøg, passager, at de har døbt området omkring Neuer Wall for Passagenviertel. Det er primært eksklusive butikker, hvad bilerne i gaden da også vidner om. Porsche og BMX er blandt kundernes foretrukne mærker. Den ældste arkade, Mellin, er lille, men fin med sine udsmykninger i Jugendstil. I øvrigt kan man bl.a. finde Illums Bolighus og Georg Jensen i kvarteret. www.passageviertel

Finsk- inspireret burgerbarFoto: Birgitte Carol Heiberg

Duske & Duske Det var faktisk titlen på butikken, der fik os til at stoppe op og trække på smilebåndet, men da vi kiggede nærmere på varerne for at se, hvad de solgte hos to gange Duske, var det lidt med åben mund, for wow - specialbutikker i havanna-cigarer, portvin, rom og madeira, det er ikke noget, man møder hver dag. Grosse Bleichen 4 www.duskeundduske.de

Detalje foto af birketræerFoto: Birgitte Carol Heiberg

Alsterhaus Hamborgs store varehus ligger med facade ud mod søen Binnenalster, og mærkevarerne hænger på alle etagerne op til øverste etage, hvor mærkevarerne må dele plads med barstole og kølediske. Her kan man ved barborde få sig en snack og smage på champagne, chokolader, konditorkager med kunstneriske krummelurer, velvalgte teblade og lækre salater. Jungerfernestieg 16-20 www.alsterhaus.de

Tilbehør til maden med krydderurter står på hvert bordFoto: Birgitte Carol Heiberg

Kunsthalle Hamborg har mange museer, og mange er afgjort et besøg værd - om det er toldmuseet ved Speicherstadt, det maritime museum i Hafen City, tæt på Speicherstadt - eller Kunsthalle. Det ligger ned mod Binnen- og Aussenalster og nabo til banegården. Museet består af tre bygninger. I den ældste bygning vises der kunst fra otte århundreder, og med en meget kort introduktionstekst bliver man hjulpet fornemt gennem kunsthistorien. Tyskernes egne stjerner hænger her bl.a. Cranach, Ernst, Liebermann og Nolde, men der er også flere fra den store verden som Renoir, Monet, Kandinsky og Van der Velde. Via en underjordisk passage kommer man over til udstillingshuset med samtidig kunst, hvor der er mange skiftende udstillinger gennem året bl.a. en udstilling med kobberstik af Lili Fischer frem til 10. februar 2019. Glockengießerwall 5 www.hamburger-kunsthalle.de

Mellin Passager er den ældste og smukkeste af de mange passager, overdækkede butiksgader, i Passagenviertel.Foto: Birgitte Carol Heiberg

To ose-kvarterer St. Pauli smager for mange stadig for meget af Reperbahn og Red Light District, men kvarteret er faktisk under udvikling. Flere gader er ved at få lidt berliner-præg - lidt skævt, kulørt og multikulturelt med plads til et par nye caféer og designere, der åbner en lillebitte butik især i gaderne Clemens Schultzstrasse og Ditlev Bremerstrasse. På den anden side af midtbyen ligger bydelen St. Georg bag banegården. St. Georg har gennemgået en udvikling fra snuskede baggader til banegården til mere alsidig og farverig bydel, som bl.a. er hjemsted for en del Pride-folk. Prøv f.eks. gaden Lange Reihe med Lagerhaus, skøn nipsebutik med en lille madbar, hvor de sælger japanske rissandwiches. Tæt på ligger Persische Haus og thai-restauranten Hee Yang (nummer 15-17) med god thaimad til meget rimelige priser.

Dyre biler og dyre butikker matcher hinanden i gaden Neuer Wall, Hamborgs dyreste shoppegade.Foto: Birgitte Carol Heiberg

Udbuddet af konditorkager i Alsterhaus giver masser af mundvand. Foto: Birgitte Carol Heiberg

KunsthalleFoto: Hamburger Kunsthalle/ Ralf Suerbaum

Detalje af kunsthallens trappeFoto: ECE

Det perfekte lys til at beskue kunst. Museet har blandt andet Nolde, Renoir, Monet og Kanidnsky hængende.Foto: Hamburger Kunsthalle/ Jann Wilken