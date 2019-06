Vikingemarked i Sebbersund Vikingeby

Selv om de danske vikinger måske især var kendt for deres brutalitet, var de også særdeles glade for at handle. Sebbersund tæt ved Nibe var centrum for meget af handlen under vikingetiden, for her lå nemlig datidens største handelsplads.

I 1990'erne blev der lavet arkæologiske udgravninger i området, og i 1999 fik en frivillig arbejdsgruppe opført et såkaldt grubehus, som de så ud under vikingetiden. Man mener, at grubehusene blandt andet blev brugt som værksteder og vævehytter. Området går i dag under navnet Sebbersund Vikingeby, og grubehytten danner ramme om en række vikingerelaterede aktiviteter året igennem.

31. august og 1. september slår vikingebyen endnu engang dørene op for et vikingemarked, hvor publikum kan blive klogere på livet som dansk viking for mere end 1000 år siden. Det er muligt at smage, se, føle og dufte sig gennem markedet.

Vikingemarkedet holder åbent lørdag 31. august klokken 10-17 og søndag 1. september klokken 10-16.

Adressen er Vikingebyen Sebbersund, St. Ajstrupvej 12 B, Nibe.