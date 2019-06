Guide: Oplevelser ved Limfjorden

Livø Lille fredet ø uden biler, hvor det eneste landbrug er økologisk. Øen var tidligere adresse for en af "De Kellerske Anstalter", hvor udviklingshæmmede og også kriminelle mænd blev holdt fanget. Dengang var der op til 200 indbyggere på øen - indsatte plus ansatte. I dag bor der ni. Der er en udstilling om Keller-perioden, og der er overnatningsmuligheder i nogle af de tidligere institutionsbygninger. Sejlturen tager cirka tyve minutter fra Rønbjerg Havn, www.miniline.dk. Ligger fem km fra Vitskøl Kloster. Læs mere på www.livo.dk.

Viborg Domkirke. Foto: Preben Madsen/Ritzau Scanpix

Løgstør Muslingebyen midt i Limfjorden, hvor muslinger naturligvis er på menukortet i de fleste af købstadens restauranter. Der fejres Muslingshøstfest i april, Muslingefestival i juli og Maritim Festival i september. I sommermånederne kan man i byens gader møde vægteren i fuldt udstyr og fuld af anekdoter. Byens og Limfjordens historie kan også opleves på Limfjordsmuseet. www.limfjordsmuseet.dk Ligger 12 kilometer fra Vitskøl Kloster. Læs mere på www.visitvesthimmerland.dk.

Kogekone ved Frilandsmuseet. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Thingbæk Kalkminer Siden Anders Bundgaard i 1935 anbragte sine originale gipsfigurer i den mine, hvor man ikke mere brød kalk, har de store kalkgrotter været Danmarks mest særprægede museum. Husk en trøje, der er året rund otte grader i minen. Flot udsigt fra indgangen over Lindenborg Ådal med Rebild Bakker og Rold Skov bagved. Kalkminerne er en del af Rebildcentret med andre aktiviteter som Dannie Druehyld i Heksens Værksted, en udstilling om Den Kolde Krig, og fra sidst i maj til september udstillingen "Klimakunst 2019 - nordiske udtryk", hvor kunstnere fra Grønland, Island, Færøerne, Finland, Sverige, Norge og Danmark er inviteret. Ligger 44 kilometer fra Vitskøl Kloster. Læs mere på www.rebildcentret.com.

Kunsten - Museum of Modern Art i Aalborg. Foto: Visit Denmark

Aalborg Zoo Røde pandaer, dovendyr, chimpanser, isbjørne, tigre, vilde hunde og zebraer. Det er bare nogle af de mange dyr, der har adresse i zoo. Hver dag på bestemte tidspunkter kan man se pingviner, elefanter, søløver, orangutanger og næsebjørne blive fodret, og et par gange om ugen fodres rovdyrene. I sommer frem til sidst i oktober kan man også opleve en ny dinosaurudstilling i haven. Ligger 52 kilometer fra Vitskøl Kloster. Læs mere på www.aalborgzoo.dk.

Viborg Domkirke Kirken er ældre end Vitskøl Kloster. Selve stiftet blev oprettet i 1060, da Ribe bispedømme blev delt i fire: Ribe, Aarhus, Viborg og Vestervig. Måske har der ligget en ældre kirke, hvor den nuværende blev bygget under kong Niels (1104-1134), som er en lang korskirke med to vesttårne, to østtårne, sideskibe, højkor og krypt. Mens Ribe domkirke er bygget af tufsten, er kirken i Viborg bygget af genstridige kampesten. Den er formentlig verdens største granitkirke. Den er åben for besøgende i sommermånederne (medmindre der er kirkelige handlinger) hver dag fra klokken 11-17, søn- og helligdage først fra klokken 12. Ligger 52 kilometer fra Vitskøl Kloster. Læs mere på www.viborgdomkirke.dk.

Kunsten Oplevelsescenter og kunstmuseum - Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg kan det hele. Museets bygninger med det unikke lysindfald, tegnet af finske Alvar Alto, viser frem til 2. juni en række mesterværker fra norske Canica Kunstsamling, som har Skandinaviens største samling af nordisk modernisme. Udstillingen har fokus på kunstens og samfundets udvikling i perioden 1910-1960. Desuden fortsætter forårets soloudstilling "Stoffet og Ægget" med Sophia Kalkau, der er en af landets største samtidskunstnere, indtil 11. august. Ligger 56 kilometer fra Vitskøl Kloster. Læs mere på www.kunsten.dk.

Spøttrup Borg Mirakuløst har den gamle middelalderborg fra begyndelsen af 1500-tallet overlevet århundreder og forskellige ejeres røgt og vanrøgt. I 1941 blev den restaureret og indrettet til museum og er i dag Danmarks bedst bevarede borg med voldgrave, borgtårne, riddersal og kirkerum. Der er i sommermånederne åbent hver dag mellem klokken 10 og 17 eller 18. En lille uges tid i juli danner borgen rammen om Bispens Marked med boder, gøgl, drabelige slag og alt, hvad der ellers hører sig til på et rigtigt middelaldermarked. Ligger 57 kilometer fra Vitskøl Kloster. Læs mere på www.museumsalling.dk.

Vikingecentret Fyrkat Det er en af Danmarks fem ringborge. Den blev opført i 980 under Kong Harald Blåtand. Ingen af de oprindelige borge findes i dag, men på Fyrkat markerer en jordvold, hvor ringborgen omkransede de oprindelige 16 langhuse, som nu er markeret med hvide sten. Et langhus er rekonstrueret. Det samme er Vikingegården, som består af ni huse, hvor der i sommermånederne er levende historie. Weekenden 6.-7. juli er der stort vikingemarked ved den gamle ringborg med fest, handel og vikingedyster for små og store. Åbent alle dage i sommermånederne klokken 10-17. Ligger 60 kilometer fra Vitskøl Kloster. Læs mere på www.nordmus.dk.

Hjerl Hede Vitskøl Kloster blev bygget for 850 år siden. På Frilandsmuseet er man enten endnu længere tilbage eller "bare" 100-200 år. I sommermånederne leves livet i museets gamle gårde og bygninger som for nogle generationer siden. Frivillige viser de gamle håndværk, man kan smage, lufte og prøve selv: at gå i skole som dengang, køre i hestevogn, med damptog eller forsøge sig med datidens legetøj. I et hjørne af museets område er der bygget en stenalderboplads, hvor man også kan prøve dagliglivet for 4000 år siden sammen med de frivillige i den levende historie. I sommerferien er der åbent hver dag klokken 10-17.30. Ligger 75 kilometer fra Vitskøl Kloster. Læs mere på www.hjerlhede.dk.