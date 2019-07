Guide: Fem rosévingårde i Sydfrankrig

Roséen går sin sejrsgang Europa over, men intet sted er den så populær som i Provence, hvor den udgør en stor del af vinproduktionen og - ikke mindst - vinforbruget. Vingårdene er ofte åbne for besøg og endda overnatning.

Traditionel vingård med bjergtagende hotel Hvad: Domaine de Marie. Hvor: 400 Chemin des Peirelles, Ménerbes. "Du matcher himlen," siger tjeneren til en ældre herre iklædt en blazer, der er lige så lyserød som solnedgangen. "Ja, og vinen," svarer han. Han holder sit glas med rosé op mod himlen og griner. Solen er lige ved at gå ned bag bjergene og vinmarkerne hos Bastide de Marie, som er et hotel og restaurant, der tilhører vingården Domaine de Marie. Gæsterne sidder udenfor, omringet af vinmarker på alle sider, og drikker rosé, der er fremstillet af druer fra de vinranker, de sidder og kigger på. Det klassiske provencalske stenhus bag dem er dækket af dybgrøn vedbend, og fra haven kan man høre et springvand plaske. Sådan er det hver aften på Bastide de Marie, hvor gæsterne er inviteret på en aperitif i haven, inden de skal nyde en klassisk fransk middag akkompagneret af vine fra vingården. De populære rosévine er lavet af grenache- og cinsault-druer og er vingårdens klart mest populære vin, selv om den også producerer røde og hvide vine.

Domaine de Fontenille. Foto: Michelle Arrouas

Majestætisk vinslot med flere restauranter Hvad: Domaine de Fontenille. Hvor: Route de Roquefraiche, Lauris. Platantræer troner over borde, hvor franske familier spiser frokost. Terrassen ligger foran en majestætisk bygning, der indtil 2013 var hjem for Domaine de Fontenilles vinproduktion, men som nu huser to restauranter - en med en Michelin-stjerne - og én for vininteresserede hotelgæster. Tjenerne fylder godt op i vinglassene, når de går forbi bordene. Foran terrassen spreder en gigantisk græsplæne sig. Den har en petanquebane på den ene side, en rosenhave på den anden, et springvand i midten og vinranker ved bunden. Folk promenerer rundt i haven - som regel med et glas rosé i hånden, for hotellet giver alle hotelgæster en flaske af husets egen rosé i ankomstgave. Den bliver som regel drukket i haven, ved poolen eller på en af de mange terrasser. På den anden side af vejen ligger vingården, hvor folk kører forbi for at købe et par kasser laksefarvet rosévin og smage på de forskellige varianter, der bliver produceret fra de 35 hektar vinmarker, som domænet har i regionen.

Chateau de Berne. Foto: Michelle Arrouas

Gigantisk vinslot med rig historie Hvad: Chateau de Berne. Hvor: Route de Salernes, Lorgues. Siden antikken er der blevet fremstillet vin i det område, Chateau de Berne ligger i, og det historiske vingesus kendetegner både vinmarkerne og slottet. Det er hjem for et hotel, flere restauranter, en spa, jazzkoncerter, flere pools og ikke mindst en vinkælder, hvor man kan købe de karakteristiske firkantede flaskevine efter at have smagt sig gennem dem. Hver formiddag er der vinsmagninger og rundture på slottet, hvor de vinglade gæster bliver vist gennem vinmarkerne, forbi tønderne og hører om vinproduktionen. Bagefter er der en vinsmagning på tre til seks vine i vinkælderen, hvor man også lærer om at smage på vin. Foran slottet breder vinmarkerne sig ud, og der er en storslået udsigt over Maures-bjergene. Der er mange måder at besøge slottet på; man kan troppe op uden betaling for at købe vin, betale for en smagning (eventuelt akkompagneret af en rundtur, frokost eller middag) eller indkvartere sig på hotellet. Udover vin kan man købe lokale produkter som honning, marmelade og olivenolie.

Chateau Gassier. Foto: Michelle Arrouas

Økologisk vingård i skyggen af Cézanne-bjerget Hvad: Chateau Gassier. Hvor: Chemin de la Colle, Puyloubier. I skyggen af Sainte Victoire-bjerget, der har været inspiration til mange af Cézannes impressionistiske malerier, ligger vingården Chateau Gassier. Den ser smuk ud, når man kommer kørende, omringet af grønne vinmarker og med udsigt til det granitgrå bjerg. Vinene er alle økologiske, og vingården er kendt for sit fokus på biodiversitet. Det kan man også opleve som besøgende, hvor man på en vandretur på vingårdens mange hektarer får et indblik i vinproduktionen, og hvordan gården kæmper for at bevare biodiversiteten i området. Der er daglige vinsmagninger, som man skal ringe på forhånd for at reservere, og rundvisninger gennem vingårdens kældre. Man kan ikke bo på vingården, men hvis man ønsker at tilbringe en nat i området, kan man indkvartere sig på Les Lodges Sainte-Victoire. Det er et nyt luksushotel i en gennemrenoveret bygning, der har stået forladt i flere årtier. Her kan man med udsigt til bjergtoppen sidde og drikke vingårdens vine under de gamle træer på hotellets terrasse eller kombinere dem med maden på hotellets Michelin-restaurant.

Chateau la Coste. Foto: Michelle Arrouas

Futuristisk hotel, vingård, kunstgalleri og arkitektonisk mesterværk Hvad: Chateau La Coste. Hvor: 750 Route De La Cride, Le Puy-Sainte-Réparade. Chateau La Coste er meget mere end en vingård. Udover at producere rosévine er stedet nemlig et arkitektonisk mesterværk, et velanset kunstgalleri og så er det hjem for et eksklusivt luksushotel og en restaurant med skyhøje gastronomiske ambitioner. Vingården ligger lige nord for charmerende Aix-en-Provence og er ejet af det irske søskendepar Paddy og Marie McKillen, der også driver luksushoteller i London. Selv hvis du ikke har råd til at overnatte på hotellet, der er så moderne, at det ser futuristisk ud, og hvor et overnatning koster fra 5000 kroner og opefter, kan du sagtens boltre dig på vingården. Du kan gå på opdagelse i arkitekturen og installationerne, der skyder op blandt vinmarkerne, og som er skabt af navne som Frank Gehry, Jean Nouvel, Ai Weiwei og Renzo Piano, gå til vinsmagning eller -workshops på vingården (vinene er mere økonomisk tilgængelige end hotellet), eller spis på et af stedets flere restauranter. Sæt flere timer af til dit besøg, for her er meget at se, smage og opleve.