Guide: En tur til Thy smager af saltvand og røget fisk

5. Hanstholm Havn

Man er ikke i tvivl om, at man er i Danmarks største fiskerihavn (målt på værdien af landede fisk), når man besøger Hanstholm Havn. Ud over traditionelle fiskerkuttere er stedet gearet til at lande store mængder af fisk - med al den industristemning og aktivitet, der følger med. Et simpelt skilt med ordene "stjerneskud" gav en idé til at dreje bilen ned ad Kuttergade og parkere ved Hanstholm Røgeri. Lige så simpelt som skiltet reklamerede for røgeriets signaturret, lige så storslået så retten ud. Vi købte dog et par stykker røget laks med hjem. Hvis man er lige så morgenfrisk som fiskerne, er der alle hverdage fiskeauktion klokken 6.45 på Auktionsgade 11. Derudover ligger der flere spisesteder på havnen. Hanstholm Havn ligger omkring 13 kilometers kørsel fra Klitmøller.