Den vel nærmest verdensberømte gadekunstner Banksey er født i engelske Bristol, og her afvikles Europas største gadekunst- og graffitifestival, The Urban Paint Festival. Det sker 28. til 30. juli. Arrangørerne har modtaget ansøgninger fra omkring 1000 kunstnere, som ønsker at vise, hvad de kan. Festivalen plejer at tiltrække omkring 50.000 turister. /thor