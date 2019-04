Golfresortet Great Northern udvider med stort spaområde

Great Northern i Kerteminde på Nordfyn slog dørene op for et unikt golfresort i 2017. I forsommeren åbner et 4500 kvadratmeter stort spa- og wellnessområde.

Det betyder ikke noget, om man interesserer sig for golf eller ej. På samme måde som med Restauranten og Great Northerns hotelværelser er spaen for alle, der har lyst til en oplevelse udover det sædvanlige.

Great Northern Spa har været to år undervejs og er til juni klar til at tage imod de første gæster. Det 4500 kvadratmeter store spa- og wellnessområde byder på flere forskellige saunaer, bade og pools og er designet efter samme nordiske stil som resten af det nordfynske golfresort.

Great Northern ligger ved Kerteminde på Nordfyn og byder på to golfbaner - 18 huller på Great Northern Course og 9 huller på Academy Course - som er i international særklasse.Great Northern byder også på et klubhus, restaurant og hotel.I forsommeren åbner Great Northern Spa, der vil have åbent dagligt.Adressen er Great Northern Ave. 1, 5300 Kerteminde.Det er muligt at booke et ophold ved telefonisk henvendelse.Læs mere på www.greatnorthern.dk , eller på Great Northerns facebookside, hvor også åbningsdatoen bliver offentliggjort.

Afslapning i særklasse

Aqua Spa byder blandt andet på saltbad, saunaer, dampbade og en infinity pool, der er et svømmebassin, hvor der skabes en visuel effekt ved at vandet går i et med horisontlinjen. Great Northern Spa byder på sanseoplevelser og behandlinger som blandt andet massage, manicure, pedicure og en old school barber-salon.

- Et hold af udvalgte specialister er ansat inden for eget ekspertiseområde for at sikre højeste kvalitet, skriver Great Northern i deres pressemateriale.

Derudover kan gæster også tage en pause i et loungeområde og café. Den forventede åbningsdato er sat til tidlig sommer 2019.

Great Northern åbnede i 2017 efter seks års arbejde. Great Northerns klubhus på 3200 kvadratmeter er inspireret af nordisk byggestil og beklædt med bl.a. træsorter fra Afrika, samt håndhuggede græske sandsten. Great Northerns 18-hullers golfbane er designet af det anerkendte golfbanedesignfirma Nicklaus Design, der er grundlagt af verdens mest vindende golfspiller, Jack Nicklaus.