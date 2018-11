God hotelspa på Cypern

Det amerikanske rejsemagasin Condé Nast Traveller bad sine læsere om at pege på de bedste oversøiske (set fra USA) hotelspaer, og i toppen finder man to, som er ret lette at komme til fra Danmark.

Vinder blev Thalassa Spa på hotellet Anassa, Cypern. Især fremhæves en russisk fysioterapeut, Vladimir Papakides, som angiveligt altid er til stede, og som udfører små mirakler i behandlingen af sportsskader og mange andre dårligdomme, hvilket er medvirkende til, at gæster kommer tilbage igen og igen. Selve hotellet roses for lækre værelser, at det er familieegnet og med masser af plads omkring poolen selv i højsæsonen samt for det kulinariske niveau på de fire restauranter.

Nummer to på listen er Vair Spa på Borgo Egnazia i Puglien, Italien og nummer tre The Spa på Royal Mansour i Marrakesh, Marokko. Først derefter - og måske lidt overraskende - kommer nogle spaer i Sydøstasien. /thor