Glæden ved gin i Wales

Svær at finde, men let aldrig at glemme. For det er prisværdige sager, der gemmer sig i landsbyen Corris og med det finurlige navn The Dyfi Distillery. Her produceres gin. Og det serveres med en smittende begejstring, når Danny Cameron beretter om det lille familiefirma, der blot har tre år bag sig, men allerede fået priser i 2017 og 2018 for Best British Gin. - Vi er et lille, uafhængigt familiefirma, som pertentligt og vedholdende gør vort bedste for at producere en god gin, siger Danny Cameron, der er tidligere vinmand, så han har næse for gode drikke. - Jeg får en masse skøre ideer, men nogle af dem er da ikke helt af vejen, siger han beskedent, men også med en vis naturlig stolthed. Det lille ginfirma er placeret i en dal, hvor floraen florerer, det rene vand pibler, de mørke skyer dominerer, og befolkningstallet er lavt. - Men det er fascinerende folk, der bor her. Dette kombineret med områdets skønhed har inspireret os. Og vi noterer selvfølgelig med tilfredshed, at Unesco har givet området sit verdensarv-stempel, siger Danny Cameron. Danny og broderen Pete vil gerne eksportere deres prisvindende dråber, men det kniber med kapaciteten. England er storimportør af den walisiske gin. Og sådan en five o'clock tea tager sikkert ikke skade af at blive skyllet ned med en eight o'clock gin.