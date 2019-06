Gennemsigtig kirke i Belgien

"Det smukkeste sted i Belgien" kalder den britiske avis The Guardian kunstinstallationen "Reading between the Lines" i Borgloon, Belgien.

Arkitektduoen Gijs Van Vaerenbergh har skabt en kirkeformet skulptur ved at lægge 100 horisontale stålplader oven på hinanden, og når lyser skinner igennem pladerne, bliver den nærmest gennemsigtig, så man kan se det grønne og bakkede landskab gennem "kirken".

Borgloon ligger i provinsen Limburg. Bemærk, at man ikke kan køre helt hen til skulpturen, men må gå det sidste stykke. /thor