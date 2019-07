Genève får sandstrand midt i byen

Holder du både af storby- og badeferie, har du nu mulighed for at kombinere begge ferieformer. I hvert fald hvis du tager til Genève, der ligger lige ud til Schweiz' største sø og for foden af Europas højeste bjerg, Mont Blanc. Byen har for nylig fået en ny 400 meter lang strand med udsigt til byens ikoniske springvand, Jet d'Eau.

"Stranden består delvist af sand og delvist af småsten for at gøre det mere behageligt for strandgæsterne på blæsende dage", lyder det i en pressemeddelelse. I nærheden af stranden er der også en grøn park, hvis man foretrækker at ligge på græs.

Langs strandpromenaden kan man købe mad og is fra små salgsboder, der fokuserer på 100 procent schweiziske råvarer og nul procent madspild.

Næste år åbner der desuden en restaurant på den nye strand.