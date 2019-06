Genåbning: Thorvald Hansens røde tårn er atter tilgængeligt for offentligheden

Træskomager, cykelsmed, sømand og tårnejer. Thorvald Hansen i Byrum på Læsø var en entreprenant herre. Han boede i den by, hvor der er længst til alt det vand, der omgiver den lille ø i Kattegat. På et tidspunkt når han den konklusion, at det vand, som han har kunnet se fra sin høj siden barndommen, nu er umuligt på grund af byens tage. Han tager affære ved at drage til Skagen nærmere betegnet fyrtårnet, som han går op i. Thorvald Hansen har medbragt en meget lang snor med en sten for enden. Den sænker han ud over kanten, og da snoren rammer jorden, slår Thorvald en knude på sin snor. Nu ved han, hvor højt er tårn skal være for at være et rigtigt tårn.

Det var i 1926. Og snoren var 11 meter lang. Thorvald Hansen, der drev øens cykel- og træskoværksted, gik i gang med at støbe murstenene til det ud fra nogle forme, han selv havde fremstillet. Grus og sand hentede han i den nærliggende grusgrav 200-300 meter fra højen. I spande. I hver hånd.

Det blev mureren Kristian "Puh Skie'" Østergaard, som byggede det af de cirka 3000 mursten. Valget faldt på ham, fordi han ikke var bange for højder. Øgenavnet "Puh Skie" fik han, fordi han begyndte hver eneste sætning med at sige, "Puh Skie", som om det at bygge sådant et bette tårn ikke var noget at snakke om.