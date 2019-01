Fyns rejsebureau har succes med ferie for singler

I 2017 sendte Hjerting Rejser i Nyborg for første gang 70 gæster af sted på en singlerejse til Costa del Sol i julen. I år gentog rejsebureauet succesen, og det bliver ikke sidste gang, for der er efterspørgsel efter den sociale rejseform for sing

- Det er for at ryste dem sammen til at starte med, så de ikke ender med at tage af sted, sidde på hotelværelset og ikke snakke med de andre. Efterfølgende er det op til gæsterne selv, om de har lyst til at involvere sig yderligere, forklarer han.

På en singlerejse har gæsterne købt en pakke, der indeholder logi på et enkeltværelse og tre-fire fælles udflugter. Derudover arrangerer Hjerting Rejser, at gæsterne sidder ved samme borde til spisning de første par dage af rejsen.

Hvis man er på rejse med for eksempel 40 mennesker, og man kun er to til tre singler, og alle parrene sætter sig sammen, kan det godt være svært, fortæller direktør Karsten Parkhøi.

Idéen til rejser for singler opstod hos Hjerting Rejser, fordi rejsebureauets egne gæster efterspurgte en rejseform, hvor man som single vil have let ved at møde ligesindede rejsekammerater.

Flere singler, større efterspørgsel

Hjerting Rejser arrangerer primært langtids- og kulturrejser, men singlerejser bliver en rejseform, som rejsebureauet også vil satse på i fremtiden.

- Fordi der er stort marked for det, og de rejser, vi har arrangeret, er gået ret godt. Vores koncept er typisk for dem på over 60 år, og der er mange singler, forklarer Karsten Parkhøi.

Selv om det ikke er utænkeligt at møde en potentiel kæreste på rejserne, er det ikke formålet med rejsen.

- Det handler om ikke at føle sig alene, når man går ned for at spise og om at dele sine oplevelser med andre. Vores gæster vil gerne rejse ned til varmen, tage på udflugter og spise spansk mad, men har ikke lyst til at gøre det alene eller at arrangere rejse selv. Vores kundegruppe er folk, som måske tidligere har rejst meget eller mistet en ægtefælle. Måske de har vennepar, som de kan rejse med, men ønsker ikke at føle sig som et klods om benet. Det er nogle af årsagerne til at tage af sted, som jeg hører fra vores gæster, fortæller direktøren.

I den kommende sæson forventer han at arrangere flere ugerejser for singler, for at give dem der er nysgerrige mulighed for at prøve konceptet uden, at det skal være en langtidsrejse på tre uger.