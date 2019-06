Fremtidens fly ligner et V

Det hollandske luftfartsselskab KLM vil sammen med det tekniske fakultet på universitetet i hollandske Delft udvikle et nyt fly, der kan tage lige så mange passagerer som en Airbus A350, men som skal bruge 20 procent mindre brændstof, skriver Check-in.dk.

Flyet skal efter planen have form som et V, og samarbejdsparterne gør dermed op med idéen om, hvordan et fly skal se ud. Det flyvende V bliver mindre, lettere og mere aerodynamisk end en Airbus A350, men kan i en standardkonfiguration alligevel medtage 314 passagerer og får 160 kubikmeter lastrum til gods - altså plads ud over det, der skal bruges til bagage.

Ifølge Check-in.dk vil passageroplevelsen bliver forbedret i forhold til de nuværende flytyper. Vigtigt for flyselskaberne og lufthavnene er også, at det nye fly vil kunne benytte de eksisterende faciliteter i lufthavnene - gates, standpladser, rulleveje og startbaner.

Det er uvist, hvornår det flyvende V er klar til kommerciel drift. Men KLM og TU Delft regner med at kunne præsentere en flyvedygtig skalamodel og en del af kabinen i fuld størrelse til oktober, når KLM markerer 100-års fødselsdag. /thor