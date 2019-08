Fra hovedbibliotek til social overnatning: Designhostel åbner i Aarhus

Til næste år i marts er Brøchner Hotels klar til at åbne dørene for et nyt designhostel i Aarhus med navnet Book1 Design Hostel. Det bliver det tidligere hovedbibliotek i Mølleparken, der skal huse 452 senge, events og nye mad- og baroplevelser for både overnattende gæster og aarhusianere.

Inspirationen til det nye hostel er hentet fra udenlandske pod- og capsulehoteller, hvor man sover iblandt andre, men kan være privat i sin egen seng ved at trække et gardin for. Brøchner Hotels har i forvejen seks boutiquehoteller i København. /mepje