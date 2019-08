Foto fra læser: En firbenet chauffør

På en ferie til Hua Hin i Thailand holder læser Palle Rosendahl Larsen i et lyskryds, da en scooter kører op på siden ham, og han får øjenkontakt med en af passagererne. Den oplevelse deler han her med resten af Rejsers læsere: " Vi holdt for rødt, og ved siden af holdt denne scooter. Hunden så helt cool ud. Den var åbenbart vant til denne transportform."

Billedet er indsendt af Palle Rosendahl Larsen, Odense.

