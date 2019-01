Flyv direkte til Nantes

Flyselskabet Easyjet åbner 2. april en ny rute mellem København og Nantes ved Loire-floden i Frankrig. Der er tale om en helårsrute med tre ugentlige afgange. Næsten samtidig begynder Transavia France at flyve på samme rute med to ugentlige afgange, så turister og forretningsfolk kan glæde sig over konkurrence på ruten fra dag ét.

Rejselysten mellem Danmark og Frankrig er vokset pænt de seneste år, oplyser Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Med den nye rute kan man fra foråret 2019 flyve fra København direkte til Nantes, Paris, Lyon, Nice, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Mulhouse, Biarritz samt Bastia på Korsika. /thor