Flybillet t/r til under 50 kroner

Prisen på flybilletter fortsætter med at sætte rekord på forskellige ruter fra Danmark. Det seneste pristjek foretaget af Travelmarket.dk gældende for afrejse i uge 24 (10.-16. juni) viser, at en returrejse fra Billund til Sydney i Australien kan gøres for 5369 kroner. Skal man til London i den pågældende uge, kunne en returbillet på dagen, tjekket foregik (fire uger før afrejse), fås til 49 kroner inklusive skatter og afgifter med afrejse fra København. Udgift til bagage kan komme oveni. I begge tilfælde har priserne aldrig været lavere uanset afrejsetidspunkt.

Ser man på afrejser specifikt i uge 24, er der også en lang række rekorder, for eksempel: Aarhus-Berlin t/r: 481 kroner. Billund-Prag t/r: 214 kroner. Billund-Wien t/r: 267 kroner. Billund-Dubai t/r: 1856 kroner. Billund-Los Angeles t/r: 2535 kroner. /thor