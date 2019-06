Florida: Hotelværelser i kæmpeguitar

Til oktober kan man tjekke ind på et hotel formet som en 150 meter høj guitar. Der er tale om en udvidelse af et allerede eksisterende hotel, nemlig Hard Rock Hotel & Casino i Hollywood - nej, ikke i Los Angeles, men syd for Fort Lauderdale i Florida. Bygningen kommer til at rumme 638 værelser og suiter.

Foran kæmpeguitaren - på en menneskeskabt sø - bygges et antal villaer, som delvist vil ligge under vandet, og som får butlerservice. I hotellets lobby placeres et guldudsmykket flygel, som har tilhørt Elvis Presley. /thor