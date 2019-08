Flere danskere holder ferie under hjemlige himmelstrøg

Danskerne vælger i stigende grad at blive hjemme i ferien i stedet for at rejse ud i verden. Ifølge Danmarks Statistik er antallet af danske overnatninger steget med knap 41.000 uger i perioden fra 2010 til 2018.

Det skriver Sol og Strand Feriehusudlejning, et af landets største bureauer for udlejning af feriehuse, i en pressemeddelelse. " Meget tyder på, at branchen får vækst for sjette år i træk. Det er et udtryk for, at feriegæsterne har fået øjnene op for det unikke, en sommerhusferie kan tilbyde. (...)", udtaler Per Dam, administrerende direktør. Det gælder både for danske og tyske turister.

Staycation er det ord, som PEJ-gruppen, der undersøger forbrugeradfærd og trends, beskriver tendensen med. Ifølge trend-instituttet er udviklingen påvirket af danskernes genopdagelse af dansk kultur, kunst, natur og gastronomi, men også af en øget flyskam, der er forbundet med rejser til udlandet. /mepje