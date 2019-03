Selv om to mennesker er vilde med hinanden og har tanken om en weekend sammen i Madrid, er det ikke ensbetydende med, at de er vilde med de samme oplevelser. Går man efter dét, spanierne selv er passionerede omkring, går man ikke helt galt i byen. Her giver vi fem bud på, hvor man kan indtage et rustikt måltid mad og få kraftfuld flamenco, barokkunst, damp og spansk fodboldfeber ind under huden.