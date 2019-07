Fif til feriebudgettet: Det koster det at køre selv

Hvor meget koster det egentlig selv at køre til sin feriedestination? Fra Aarhus til den franske Riviera er prisen for en benzinbil cirka 8.770 kroner. Går turen fra København til Kroatien koster det omkring 10.170 kroner tur/retur. Det er Bilbasen og Spar Nord, der har regnet sig frem til de priser i en undersøgelse, der kigger nærmere på transportpriser til populære feriedestinationer. De udregnede priser tager ikke højde for forplejning, overnatninger og vejafgifter.

Undersøgelsen viser desuden, at man kan nedbringe omkostningerne ved en bilferie ved at være opmærksom på, hvor man tanker. Der kan være 60-80 kroner at spare ved at tanke i Østrig frem for i Schweiz, Italien eller Tyskland. /mepje