USA som rejseland har et usvækket tag i danskerne, og selv om der er masser af plads, er der også nogle flaskehalse. Nationalparker som Yellowstone, Yosemite og Grand Canyon er så populære, at det er tæt på at være for sent at bestille overnatning i selve parkerne, oplyser Niels Amstrup, direktør i Jysk Rejsebureau.

Det er værd at have i baghovedet, hvis man allerede nu ved, at turen går til USA i sommeren 2020. Har man tilmed en ganske klar idé om, hvilke stater, man ønsker at besøge, og hvad man absolut må opleve, er der ingen grund til at udskyde reservationerne til sidste øjeblik. Både flyrejse og overnatningssteder bør bestilles 9-11 måneder før afrejse, lyder rådet fra Niels Amstrup. Og vil man køre i autocamper, kan man sagtens booke den allerede nu. Ud over at kunne vælge mellem alle størrelser og typer er man også sikret en billigere leje, end hvis man venter til senere. /thor