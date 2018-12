Fem vilde skilifter i Europa

1. Den lækre med udsigtLiften er luksus, terrænet er storladent, og vejret krydser man fingre for. For den nye kabinelift Flexenbahn, der siden sidste sæson har kastet en trosse ud fra bjergene over Lech-Zürs-terrænet til Stuben-området, har nemlig udsigten som sit store aktiv. Mens man sejler de 1,8 kilometer - og 562 meter opad - kan man nemlig se ud over den snirklede bjergvej i Flexen-passet, dalen Klostertal og den lille bjergby St. Christoph helt oppe i Arlberg-passet. Gondolen har tonede ruder, der ikke iser til, praktiske udskæringer i gulvet til skiene og brede, komfortable sæder, der endda er opvarmede. Hvad: Flexenbahn Hvor: Vorarlberg, Østrig2. Den på skinner Det forekommer forunderligt, når man til daglig er prisgivet Banedanmarks luner, men jernbanen her er både præcis og pålidelig, hvis man vil op på Jungfraujoch-bjerget. Det er Europas højeste togbane, der gnaver sig gennem is, sne, kulde, et helt bjerg og en stigning på 1400 meter fra Kleine Scheidegg-stationen op til udsigtspunktet, som kaldes "Top of Europe". Her i små 3500 meters højde er der vue over umådelige mængder af Alper. Og til gletsjerområdet Konkordiaplatz, der er Unesco-verdensarv og perfekt til din "bucket list", hvis du er stabil freerider. De røde togvogne er charmerende nostalgiske at se på, men stærke som okser og med fin plads til skiene. Langsomt kravler man opad, for den betragtelige højdeforskel betyder risiko for højdesyge, hvis det går for stærkt. Konduktøren spørger til passagerernes velbefindende undervejs, og der er indlagt pauser, blandt andet i tunnelen ved en åbning i bjergvæggen Eiger Nord, hvor flere bjergbestigere har mistet livet gennem årene. Hvad: Top of Europe-toget Hvor: Jungfraujoch, Schweiz3. Den roterende Over dalen, hvor skibyen Engelberg ligger med sit store ølbryggende kloster fra 1120, tårner bjergsiden sig op i over tre kilometers højde. Ud over den næsten overnaturligt vide udsigt fra toppen er selve turen med kabineliften Titlis Rotair en speciel attraktion: Den er en af de få gondoler i verden, der roterer om sig selv undervejs. På den måde får man en ufattelig mængde flot forrevne og kridhvide alper serveret, inden man står ud på toppen. Hvad: Titlis Rotair Hvor: Engelberg, Schweiz4. Den hurtige Zipline kalder franskmændene denne kreative enkeltmandslift, der hyperkvikt forbinder to områder af det enorme terræn. Dens egentlige navn er La Tyrolienne, og den er en oplevelse af de vildere, for man hænger helt alene over bjergene og kommer snildt op over 100 kilometer i timen undervejs. Ziplinen er ikke inkluderet i liftkortene, men koster 52 euro (390 kroner). Til gengæld får man noget for pengene. Først er det op på vægten - man må veje mellem 40 og 120 kilo - og dernæst spænder liftpersonalet én ind i en sele, der minder om klatreudstyr, så man hænger sikkert og komfortabelt under kablet hele vejen. Ski eller snowboard kommer bagpå, og så er man ellers klar til takeoff. Hvad: La Tyrolienne Hvor: Val Thorens, Frankrig5. Den stejle Toppen af Tyskland er bjergtinden Zugspitze tæt ved det berømte terræn Garmisch-Partenkirchen, som mange kender fra nytårsdag, når kræfterne ikke rækker til andet end at glane fortabt på skihopkonkurrencen. Ikke langt fra rampen ligger den smukke sø Eibsee, hvorfra en heftig ingeniørbedrift siden julen 2017 har sendt 580 gæster i timen op til den 2982 meter høje top. Liften er med sine to store, veldesignede rektangulære glaskabiner en imponerende og småskræmmende på-trods-af-alt-konstruktion, eftersom bjerget tårner sig næsten lodret op uden afsatser, der egner sig til at bygge lifttårne på. De har derfor kun fået kilet ét eneste tårn fast på bjergvæggen. Det måler til gengæld 127 meter, hvilket er verdensrekord. Det går fint, hævder de, men man dingler næsten frit på hele turen - med udsigt til hele 400 bjergtinder i fire lande gennem de opvarmede ruder. Hvis dette setup bliver for udfordrende, så vælg toget fra 1930, der endnu snirkler sig rundt om og igennem bjerget til toppen deroppe. Hvad: Zugspitze Cable Car Hvor: Garmischpartenkirchen, Tyskland