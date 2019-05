Fem tips til en regnvejrsdag i København

Designmuseum Danmark: Vær kreativ i Bauhaus-værkstedet

I år fejrer Designmuseum Danmark 100-året for den tyske designhøjskole Staatliches Bauhaus i Dresden med særudstillingen "Bauhaus #itsalldesign". Udstillingen rummer både kendte hovedværker og tidligere udstillede værker inden for design, arkitektur, kunst, film, fotografi, scenekunst og reklame. Hele året kører museet gratis workshops i Bauhaus-værkstedet, hvor man kan komponere billeder i abstrakte formsprog under vejledning fra museets guider. Designmuseum Danmark tilbyder også gratis familieture, hvor design formidles i børnehøje.

Udstillingen "Bauhaus #itsalldesign" løber frem til 1. december. Tjek museets hjemmeside for tidspunkter for børnerundvisninger, workshops, foredrag med mere.