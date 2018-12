Bremen ligger kun en smuttur væk. Byen minder meget om Hamborg, men er mindre i størrelse og på antallet af turister. Bremen bærer præg af, at den har været en stor havneby. Det giver masser af muligheder for kolde øl og god mad på de hyggelige caféer ved havnefronten. Her får du fem gode tip til, hvad du skal opleve i Bremen.