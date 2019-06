Fem smukke og ukendte destinationer i Vestaustralien

Alle har hørt om Bondi Beach og Great Barrier Reef, men Australien rummer masser af andre smukke oplevelser. Her er fem ukendte - men fabel­agtige - destinationer i Vestaustralien, som er værd at rejse efter.

Solnedgangen skal du se fra fyrtårnet i Cape Range National Park eller ved en af strandene lige ved. I sæsonen kan du også se skildpadder lægge æg (husk en infrarød lygte). De fleste tager til Jurabi Turtle Center, men et lokalt tip er at køre til Mauritius Access, hvor du har skildpadderne for dig selv. Højsæson er fra april til oktober, hvor det er muligt at svømme med rokker og bybusstore - men ufarlige - hvalhajer. Hvis du vil se revets guld uden at blive våd, kan du tage en af hotellernes (glasbåds) ture. Hiking sker i Charles Knife Canyon, prøv vandreruten Badjirrajirra Loop Trail.

Exmouth. Strandene Turquoise Bay og Oyster Stacks er favoritterne, hvis du vil snorkle i "Exxy". Særligt for Turquoise Bay er en naturlig strøm, som lader dig flyde med, mens du snorkelkigger på fisk. Skal du have en kold øl, så tag på bryggeriet Froth. Sæt dig i baren på en stol lavet af en gammel ølfustage og bestil et "ølbræt" (stedets pale ale og amber ale er favoritterne). Ølhuset er ejet af tre glade gutter, heriblandt Pete, som taler lidt dansk og altid gerne vil give en rundvisning i bryggeriet.

Et godt udgangspunkt er at flyve til Vestaustraliens hovedstad, Perth, hvorfra du kan leje en bil og køre enten nordpå eller sydpå og bruge denne guide som oplevelsesstop undervejs. Fly: Fra Københavns Lufthavn kan man komme til Perth med et enkelt flyskift undervejs. Alt efter mellemlandinger og ventetid tager det 21-27 timer. Det koster omkring 5000-8000 kroner for en returbillet afhængigt af årstiden. Alternativt: Du kan også flyve fra destination til destination (Perth til Exmouth, Margaret River eller Albany) med Qantas, hvorfra du kan leje en bil. Det giver dig mulighed for eksempelvis at flyve til Exmouth og køre hele vejen ned langs Australiens vestkyst. Der kan arrangeres bustransport mellem Exmouth og Coral Bay gennem Coral Bay Airport Transfers. Det er muligt at køre med shuttlebusser mellem kystbyerne nordpå, men de går tidligt og sjældent, og derfor betaler det sig bedre at leje en bil. Rejsetidspunkt: Bedste tidspunkt er i mellemrummene mellem den australske vinter og sommer (marts-juni og august-november). Højsommeren (januar-februar) kan blive ubehageligt varm, særligt oppe nordpå ved Exmouth og Coral Bay (35-40 grader fra november til marts).

Perth

Perth er Australiens glemte perle, men en "up-and-coming" metropol med nye Instagramværdige caféer. Byen er mere afslappet end Melbourne og Sydney, rummer flot natur i køreafstand og er oplagt for dig, som elsker at bade, surfe, hike og campe i det fri. Perth er også kendt for sine smukke strande, favoritten er Cottesloe Beach. Den ligger i skyggen af høje fyrretræer, hvor du kan finde læ for vinden i vandkanten, hvilket også gør det til et godt spot for windsurfing og paraglidning. Med håndklædevådt hår kan du så slentre til Il Lido og spise en "and med vaffel" (lyder sært, smager himmelsk).

Din bog kan du læse i Kings Park. Her slår de lokale sig ned for at se nytårsfyrværkeri, flyve med droner eller picnickysse. Før klokken 17 kan du gå over parkens glasbro til området Place of Reflection - en stille favorit. Vil du vandre, så gør det under eukalyptustræerne på Kitty's Gorge Track. Solnedgangen skal du opleve ved Scarborough Beach, hvor de lokale hver torsdag klapper solen ned.

Er der gemt en surfer i dig, så tag til Trigg Beach, som stadig holder sig under radaren. Cocktails får du i den hippe del af byen i Northbridge, for eksempel på in-stedet Henry Summer dekoreret med grønne hængeplanter.

Fremantle. Tag en dagstur til hippiebyen Freo, hvor moden er ryglangt hår og ingen bh. Bread in Common serverer bagergodt surbrød med lufthuller, men er du glutenangst, kan du få en rejesalat på Bib & Tucker (det hippeste lige nu). Hver lørdag rykker Fremantle Markets ind i byen med kaffebønner og keramik. Din øl skal du drikke på Little Creatures udendørsterrasse med sol i øjnene.