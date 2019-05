Fem skjulte perler til ferien på Lolland-Falster

Skøn natur: Det lollandske dige

Der er en storslået naturoplevelse i vente, hvis man begiver sig ud på diget, der strækker sig fra Rødbyhavn i øst til Albuen i vest langs Lollands sydkyst. Det flade landskab giver en god udsigt over roemarker og kornmarker på den ene side og Femern Bælt på den anden. I 1800-tallet begyndte bønderne af bygge diger for at beskytte markerne mod oversvømmelser, og det er da også her, den største stormflodskatastrofe i nyere tid herhjemme udspillede sig i 1872 med 80 omkomne. Efterfølgende er digerne udvidet, og i dag er solen det eneste, man skal skærme sig for, da der ikke er skygge på turen.

- Der er overhovedet ikke anden trafik end cykler og gående. Man cykler på en grussti, der er anlagt på digekronen. Det kan være en god idé at tage ud omkring Albuen, hvor der er enormt dejligt, siger Anne Pilø Melillo.