Fem p-råd: Undgå p-bøder på bilferien

Trafik- og parkeringsregler varierer fra land til land. Ofte er parkeringsreglerne lokale og langt fra Danmarks. Derfor er det en god idé at undersøge reglerne hjemmefra, så du undgår p-bøder på ferien. Budget giver her gode p-råd. Foto: Colourbox

Biludlejningsfirmaet Budget giver fem gode råd til, hvordan man undgår parkeringsbøder på bilferien.

1. Vælg betalingsparkering i stedet for at parkere på offentlig vej Det koster lidt mere, men det kan være en fordel at finde en betalingsparkering. På den måde slipper man for at skulle sætte sig ind i lokale parkeringsregler, der ofte kan være indviklede. Fordelen er også, at bilen er parkeret mere sikkert end på gaden.

2. Parker inden for båsene Lykkes det at finde en p-plads, og den er med afmærkede streger, skal man være opmærksom på at parkere inden for stregerne. Ikke alle byer ser gennem fingre med, at man holder blot et par centimeter over stregen.

3. Stil p-skiven - og tjek, om den er godkendt i udlandet En tommelfingerregel er, at i nord- og vesteuropæiske lande er p-pladser ofte reguleret med parkeringsskiver. Længere mod sydøst skal man ofte betale for parkering i et parkometer. I Tyskland skal man for eksempel være ekstra opmærksom de steder, hvor man kan parkere med p-skive, for den ser anderledes ud end i Danmark. Derfor gælder den danske p-skive ikke. Man skal i stedet have en tysk. En tysk p-skive skal indstilles til den næste påbegyndte halve time. Har du en elektronisk p-skive skal det være en, der er godkendt af de tyske myndigheder.

4. Tjek om der er forskellige regler på forskellige sider af vejen I nogle lande, blandt andet Spanien, skal man på ensrettede veje parkere i den side af vejen, hvor husene har ulige numre - på dage med ulige dato. Til gengæld skal man parkere på den side af vejen, hvor husene har lige numre på dage med lige dato

5. Lej bil med gps, som viser vej til p-plads og hent en lokal p-app Har du lejet en Budget-bil med GPS på ferien, så vil den typisk hjælpe dig med oplysninger om parkeringsforhold og vise vej til parkeringsanlæg, det samme kan Budget Travel Partner. Der findes desuden en lang række apps, der kan hjælpe med at finde og betale for parkering i forskellige byer, blandt andet appen Parkme til både Iphone og Android.

Er skaden sket? Hvis du får en bøde - eller bilen blive fjernet Nogle lande bruger hjulklamper. Andre fjerner bilen, hvis den holder ulovligt parkeret. I de tilfælde skal man henvende sig til de lokale myndigheder. Husk, at man ikke slipper for at betale en p-bøde, fordi man holder ulovligt parkeret i en lejet bil. Udlejningsselskabet modtager som regel bøden og sender den videre til dig med risiko for, at betalingsfristen er overskredet.