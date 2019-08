Et tryk på en knap: Med ipadden i hånden tænder museumsdirektør for Kongernes Jelling, Morten Teilmann-Jørgensen, den permanente udstilling. Oplevelsescenteret har gjort museumsoplevelsen interaktiv blandt andet ved hjælp af digitalefortællinger, animationer og 3D-billeder. De besøgende kan ved at trykke på knapper, ved at bevæge sig, og tage fat i ting selv bestemme, hvilke historier de vil høre om vikingekongerne, der samlede Danmark, og om jellingestenen(e). Selv om teknologien styrer det hele, betyder det ikke, at der er ting, der kan gå galt. En gang røg en sikring, så museumsmedarbejderne var nødt til at improvisere rundvisninger med lommelygter i hånden, fortæller de grinende. Men bøvl med en projektor og to genstartninger af computerne op til åbningstidspunktet, kan stadig give en museumsdirektør sved på panden. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Det digitale, interaktive museum, Kongernes Jelling, tændes med et tryk på en ipad. Og efter det første fedtede fingeraftryk er sat af museumsdirektøren, fortsætter de besøgende med at røre, hive, pille og bevæge sig gennem Danmarkshistorien. Historien om Jellingestenen, vikingekongerne og den nordiske mytologi bliver fortalt på forskellige måder, der alle involverer museumsgæsterne. Men hvad sker der på et museum, inden gæsterne går ind ad døren? Avisen stod tidligt op med museumsmedarbejderne og fulgte forberedelserne inden åbningen på en typisk sommerdag.

Oplev Kongernes Jelling Kongernes Jelling er en del af Nationalmuseet. Oplevelsescentret ligger lige over for de to høje og de to jellingesten.



Der er gjort meget få arkæologiske fund i Jelling, til gengæld fremhæver museets udstilling de få fund, der er gjort, får foldet deres historier ud og supplerer dem med digitale fortællinger, så besøgende får fortalt vikingehistorie, lærer om den nordiske mytologi og får mulighed for digitalt at undersøge Jellingestenen og dens budskaber.



Historiefortællingen har de krydret med små, skæve indfald - for eksempel er en udstillingsmontre dedikeret til et dansk pas, så man kan se, hvordan udsmykningen af Jellingstenen bliver brugt i dag. Og der er også historien om, hvorfor teknologien Bluetooth har et rune-lignende logo.



Udstillingen er 1000 kvadratmeter stor. Foruden den permanente udstilling er der skiftende særudstillinger. For tiden udstilles danefæ, fundet af amatørarkæologer i hele landet. Derudover kan man besøge tagterassen med den smukke udsigt over Jelling-by samt de berømte høje og sten. Museet har en lille café, en museumsbutik og et madpakkehus.



Det er gratis at besøge Kongernes Jelling.

Reparation af spyd: Museumsdirektør i Kongernes Jelling, Morten Teilmann-Jørgensen, begynder dagen med at gå udstillingen igennem for at tjekke om alle de digitale fortællinger tænder, som de skal. Ved fortællingen om krigeren, der er blevet dræbt med både sværd, økse, kniv og spyd, er det sidste blevet hevet løs, så han lukker en låge op og kravler med hovedet først ind under det sorte podie for at spænde våbnene op. I sommerperioden er der over 1000 besøgende om dagen, og hvis de alle hiver i spydet for at se, hvor lang tid det tog en vikingekriger at dø med at spyd i hjertet, skal det sidde godt fast fra starten. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Friskbagte boller: Klokken er lidt i 10, og museet er ved at åbne. Det sidste Carina Godskesen gør, inden Kongernes Jelling er klar til at slå dørene op for dagens gæster, er at sætte grovboller i ovnen i den lille museumscafé. - Det er det samme trick, som ejendomsmæglerne bruger, når de skal sælge et hus, siger Morten Teilmann-Jørgensen, der mener, at duften af nybagte boller får gæsterne til at føle sig velkomne og måske blive lidt længere. Det koster ikke noget at besøge museet, så museet kan tjene penge i den lille café eller i museumsbutikken. Caféen sælger mest grovboller, gulerodskage og kaffe, for der er flere spisesteder i Jelling, som de ikke vil konkurrere med. Butikken sælger alt fra smykker, bøger og souvenirs. For tiden er den hel store trend blandt skolebørn at have forskellige nøgleringe hængende på deres skoletasker, derfor har butiksmedarbejderne sat en skål med jellingesten-nøgleringe frem forrest på disken. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Genstart nummer to: Kongernes Jellings permanente udstilling består af 20 projektorer, digitale fortællinger og andre interaktive oplevelser. Derfor er det vigtigt, at der er styr på teknikken. Hver morgen tændes udstillingen fra en ipad, men det er sjældent at alt går, som det burde, derfor er alle museets medarbejdere også uddannet i teknikken, så de kan sørge for at løse problemer, når de opstår. Oftest skal de dog bare genstarte computerne, der står oven på hinanden i et skab i pedellens rum. Denne morgen skulle der to genstartninger til, før Morten Teilmann-Jørgensen og hans medarbejdere kunne tørre sveden af panden og gå videre til at holde morgenmøde - et kvarters tid for sent. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Fedtfingre: Carina Godskesen starter dagen med at tørre fedtede fingeraftryk af i Kongernes Jellings 1000 kvadratmeter store udstilling. For på museet i Jelling må man - i modsætning til det fleste andre museer - røre ved alt. Man skal faktisk røre for at få noget ud af de interaktive, digitale fortællinger. - Børnene spærrer øjnene op, når det første vi fortæller dem er, at de må og skal røre ved alt i udstillingen. For de plejer jo at få lige det modsatte at vide. Men det betyder også mange fedtede fingre, når der har været 1000 gæster igennem på en dag, siger Morten Teilmann-Jørgensen. Når Carina Godskesen har tørret fedtfingrne af skærmene, står hun i caféen, i velkomsten eller i butikken resten af dagen, for på Kongernes Jelling skiftes medarbejderne til at være på de forskellige funktioner i løbet af dagen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Tegnerobotten: Arkæolog Adam Bak renser tegnerobotten for kridtstøv. Den store, sorte tavle er det første besøgende ser, når de træder ind ad døren til Kongernes Jelling. Alligevel kan der godt gå lidt tid, inden det går op for dem, at robotten langsomt streger ansigterne op på vikingekongerne, der satte de berømte sten, der viser, hvornår Danmark blev Danmark, og hvornår danerne blev kristne. Lige som alt andet i museet kan de besøgende også interagere med tavlen. Nogle tegner - ligesom robotten - smukke vikingeskibe, andre skriver deres navne med runer, som forældre elsker at tage billeder af. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Rengøring i lys: En halv time før de første gæster besøger Kongernes Jelling er lyset i udstillingerne tændt. Kun på den måde kan rengøringfolkene se, hvad de laver. Når klokken bliver 10, og støvsugeren er pakket væk, bliver lyset i loftet slukket, for de besøgende bevæger sig rundt i et halv mørkt museumsrum, hvor de digitale fortællinger lyser ekstra op i mørket. Det kunstige tusmørke er med til at understrege fornemmelsen af, at man går ind i en mytologisk, sagnomspunden verden. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Overblik: Selv kikkerterne på tagterassen ovenpå museumsbygningen er digitale, og da Morten Teilmann-Jørgensen og Adam Bak tjekkede, viste det sig, at også kikkerten skulle genstartes. Fra toppen af taget kan man se Jellingstenene stå ved siden af kirken, og fra Jellingestene kan gæster se op på tagterassen. - Vi er ret sikre på, at tagterassen lokker mange gæster ind i museet, fordi de står derovre ved stenene og havde måske ikke tænkte sig at gå på museum. Men kigger de op på taget, ser de en masse mennesker stå heroppe og nyde udsigten. Så kommer de ind for lige at se, hvad det er for noget, siger museumsdirektøren. Kongernes Jelling har over 200.000 besøgende hvert år.- Vi ved godt, at vi ikke kan være børnefamiliernes førstevalg, når vi ligger så tæt på Legoland og Lalandia, men hvis de alligevel vælger os som tredje- eller fjerdevalg, er vi godt tilfredse, siger han. Og efter et par dage i Legoland og Lalandia vil det være en befrielse for de fleste tegnebøger, at museumsbesøget er gratis, og at der er et madpakkehus, hvor man kan spise sin medbragte mad. Foto: Birgitte Carol Heiberg