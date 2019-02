Vinteråbent i Odense Zoo

Odense Zoo har åbent alle dage i vinterferien klokken 9 til 21.Entréen er 180 kroner for voksne og 100 kroner for børn mellem 3 og 11 år.



Der er lysaftener alle aftener i vinterferien.



Det foregår fra klokken 17-21. Prisen er 90 kroner for voksne og 50 kroner for børn mellem 3 og 11 år. Prisen er inklusiv entré til zoo i tidsrummet 17-21.



Tusmørketuren finder sted i weekender og i vinterferien klokken 16. Prisen er 70 kroner udover entréen til zoologisk have.



13. og 14. februar er der zoo-skole for børn fra 0.- til 4.-klasse. Det foregår i dagtimerne og kræver tilmelding på forhånd. Prisen er 850 kroner pr. barn.