Fra i dag og mange måneder frem kan du næsten føle, at du er med på en rejse Jorden rundt. Mindst en gang om måneden sender Nille og Troels Bech suppleret af otte fælles og sammenbragte børn rejseberetninger om stort og småt fra deres tur, som ikke har nogen fast bagkant. De har i øvrigt heller ikke noget hus at vende hjem til. Det er solgt for at finansiere turen.