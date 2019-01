Fællesskab er benzin for rejselysten campingklub

Adria Club Danmark er en klub af campingentusiaster med det slovenske campingmærke Adria som omdrejningspunkt, men også lysten til at opleve verden sammen får de cirka 300 medlemsvogne til at tage på fælles ture og træf hele året.

- Derfor byder det nye år allerede på mange muligheder for at lufte vognene. I begyndelsen af januar er der allerede 50 tilmeldte medlemmer til turen "Det store sønderjyske kaffebord". I store bededagsferien går turen til Orø Strandcamping, og 72 personer har tilmeldt sig en tur, der går til nord for Kiel i Kristi himmelfartsferien. De tre ture er kun et udpluk af kalenderen, som i løbet af året vokser i arrangementer i takt med, at medlemmerne finder på nye destinationer. Det betyder i gennemsnit 20-24 arrangementer i løbet af et år.

Hvis man bliver medlem af klubben, kan det være man kommer på en campingplads, som man synes, at alle i klubben skal have en chance for at opleve, fortæller formanden.

I selskab med klubbens bestyrelse er han selv med til at arrangere to faste træf om året for klubben af campister, der alle deler køreglæden i campingvogne eller autocampere fra det slovenske mærke Adria. Derudover har alle medlemmer frit slag til at arrangere fællesrul mod nye destinationer.

- Vi kan lide at komme ud og lide at være sammen, fortæller Preben Stenberg Eriksen, som er formand for Adria Club Danmark, når han fortæller om klubbens mange oplevelser sammen.

Adria Club Danmark er en klub, der samler ejere af Adria campingvogne og autocampere.Klubben arrangerer ture og træf for medlemmerne, står for kontakt til klubber i udlandet og for medlemsbladet Adriavisen.Den stiftende generalforsamling fandt sted i 2000 på Odense Camping med 12 vogne.Siden er klubben vokset og tæller i dag 280-300 vogne.Et medlemskab koster 125 kroner om året og kræver, at man ejer en Adria-vogn.Adrias historie går tilbage til 1965. Fabrikken ligger i byen Novo Mesto i Slovenien og producerer både campingvogne og autocampere.Adria Club Danmark kan mødes på messen Ferie-Fritid 2019 i Odense fra 25.-27. januar.

Sammen om oplevelser

Deltagerrekorden blev sat i 2010, da klubben fejrede 10-års jubilæum på Billund Camping, hvor 234 medlemmer og 111 vogne deltog. Det antal regner formanden med at slå i 2020, når 20-års jubilæet skal fejres hos Storebælt Camping. Man skal som regel gange en vogn med to personer, derfor er klubben ofte mange mennesker af sted sammen. Netop fællesskabet er det, der tiltaler medlemmerne.

- Min lillebror var med til at starte klubben op for 19 år siden. Han forklarede det meget godt. Ham og hans kone kunne godt lide at tage på tur, men oplevede samtidig, at når de holdt på en campingplads, kunne de godt være af sted i en weekend uden at snakke med nogen. Det er skidt. For jeg tror, at man har behov for at være sammen med andre og snakke om, hvad man har oplevet. Man kan godt lide den der samhørighed, fortæller Preben Stenberg Eriksen, der har været formand siden 2007.

På den seneste større tur kørte Preben Stenberg Eriksen og hans kone rundt i Europa. Det var ikke et arrangement for klubben, men alle medlemmer var velkomne til at gøre dem selskab. De kørte til Tyskland, vest om Paris ned til Bordeaux, videre til Santiago de Compostela og ned til Porto og Algarve i Portugal. Derefter til Malaga, hvor de så det mauriske palads Alhambra, videre til Alicante, Barcelona og Avignon i Provence. Den endelige destination var i byen Colmar.

- Der har vi været før og kan godt lide at være. Ved påsketid er byen fantastisk flot pyntet op, fortæller den berejste formand.