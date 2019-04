Få overblik: Tip til oplevelser i Europa i april

1Stockholm "Rätten till frihet" hedder udstillingen om den amerikanske borgerretsforkæmper Martin Luther King Jr., som var fortaler for en ikke-voldelig kamp for lige rettigheder uanset hudfarve. Udstillingen kan ses på Nobel Prize Museum til 15. september. Se mere: www.nobelcenter.se. 2 London London Games Festival havde sidste år 65.000 deltagere. Den varer til 14. april og har arrangementer rundt om i byen. Spilleturneringer, visning af nye eksperimenterende spil og foredrag om spilleindustriens fremtid. Under festivalen, søndag 6. april, afvikles den store parade, hvor deltagerne er udklædt som figurerne i de forskellige spil. Se mere: www.games.london. 5 Zürich "Sechseläuten" er byens forårsfest, som indledes med besøg udefra. I år er det Strassburg, som modtages i Lindenhof. Dagen efter er der musik og dans i Lindenhof og rundt om i byen. Søndag det traditionelle børneoptog i gaderne, og om mandagen "Zug der Zünfte zum Feuer", et optog med 350 udklædte ryttere og heste og 40 musikkorps. Se mere: www.sechselaeuten.ch. 6 Weimar Den første Bauhaus-skole åbnede for 100 år siden i år i Weimar. Det markeres med et helt nyt Bauhaus Museum. Bauhaus var nye tanker for, hvordan design, arkitektur og kunsthåndværk skulle være. Væk med unødig pynt, nu skulle formen følge funktionen. Skolen og ideologien var imod den nationalsocialistiske opfattelse, og sidste Bauhausskole nær Berlin lukkede i 1933. Se mere: www.bauhausmuseumweimar.de. 6 Prag Påskemarkeder med påskepynt, håndmalede påskeæg, kunsthåndværk og naturligvis masser af lokal mad, tjekkisk øl og varm vin i de små træhytter på det gamle bytorv og Wenceslas-pladsen til. 28. april. Påskemarkedet i Prag slot indtil 5. maj. Se mere: www.prague.eu. 6 Dublin Det er efterhånden nogle år siden, at interessen for irsk folkedans - stepdans - bredte sig som en steppebrand over verden med flere turnerende dansekompagnier. "Rythm of the Dance" er et af dem. Det fejrer 20-års jubilæum med en ny turné. Der er to forestillinger i Olympia Theatre. Se mere: www.rhythmofthedance.com. 7 Rom Har sammen med andre hovedstæder maratonløb i april (Berlin har også den 7., Paris ugen efter og London 28. april). Den 42,195 kilometer lange rute går forbi byernes seværdigheder og heppende tilskuere. I Rom er det 25. gang Maratona Internazionale di Roma afvikles, og det er 43. gang, der er Schneider Electric Marathon de Paris, mens det i London er velgørenhedsfonden Virgen Money, der står bag løbet. Se mere: www.maratonainternazionalediroma.it. 9 BRUXELLES "Fantastic Film Festival" er for de mere specielle film - især science fiction og kultfilm. Det er 37. gang den internationale filmfestival, forkortet BIFFF, afvikles i Bozar, hvor der i perioden også er forskellige events som ZomBIFF Day. Til 21. april. SE MERE: www.bifff. 12 Berlin "Emil Nolde og naziregimet" om den dansk-tyske maler med nationalsocialistiske sympatier, hvis kunst alligevel blev erklæret "degenereret" af nazisterne. Han fik maleforbud i 1941 og arbejdede herefter med akvareller, som ikke kunne lugtes som oliemaling. Udstilling i Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart til 15. september om Noldes kunst og hans private liv. Se mere: www.smb.museum. 12 Helsinki Helsinki Coffee Festival i den finske hovedstad er Nordeuropas største kaffefestival. Den årlige begivenhed i kulturcenteret Kaapelitehdas besøges af tusindvis af kaffeinteresserede, som både kan dufte, smage de forskellige risteriers produkter, se alverdens kaffemaskiner og prøve forskellige kaffedrinks. Se mere: www.helsinkicoffeefestival.com. 13 Amsterdam World Press Photo-udstillingen med de vindende fotos i verdens største og mest prestigefyldte pressefotokonkurrence indleder sin tur verden rundt i Nieuwe Kerk på Dam-pladsen. De flere end 200 fotos kan ses frem til 21. juli. Se mere: www.nieuwekerk.nl. 18 Oslo Inferno i byen, når 40 bands er på scenen i forskellige spillesteder under den årige festival, som også er Norges største metalfestival, som varer fire dage. Se mere: www.infernofestival.net. 27 Paris FIA Formula E er tilbage i kvarteret omkring Les Invalides. På en 1,9 kilometer lang bane omkring det historiske monument midt i byen vil 22 biler konkurrere fra tidlig morgen til sidst på eftermiddagen. Dagen før, om fredagen, er der træning på banen. Se mere: www.paris.fiaformulae.com. 30 Göteborg Valborgsaften eller "Valborgsmässoafton", som den hedder på svensk, fejres ofte med bål som markerer, at nu er vinteren overstået. I Sveriges næststørste by har der imidlertid siden 1909 været tradition for et karnevalsoptog, Chalmerscortègen, med studenter fra byens tekniske universitet på Avenyn - byens førende gade. Se mere: www.avenyn.se. 30 Ischgl Skisæsonen afsluttes som sædvanlig med "Mountain Closing Concert" - en stor udendørs koncert oppe i terrænet. I år er det med amerikanske Lenny Kravitz, som er kendt for sit energiske sceneshow og for at mestre både rock, soul, funk og reggae. Koncerten er gratis, koster bare billet til skiliften, hvis man ikke har liftkort. Læs mere: www.ischgl.com.