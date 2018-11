Et julemandsliv er en livsstil

Jakob Gislund bor i Hjørring. Han har optrådt som julemand i lidt over 10 år. Han er bestyrelsesmedlem i Dansk Julemands Laug og har været med til at kåre Ribe som "Årets Juleby 2018". PR-foto

Jakob Gislund har været julemand i over 10 år. For ham er det et privilegium at blive mødt med tillid og kærlighed.

Det kan være en dyr fornøjelse at være julemand. Ikke altid selvfølgelig, men for julemanden Jakob Gislund er det en livsstil, som han godt kan lide at bruge penge på. Sidste år var han for eksempel på julemandsskole i USA. Selve skolen kostede omkring 3000 kroner. - Men så kommer flybilletterne oveni. Og når man er kommet hele vejen derover, skal man også have noget ud af det. Det er jo julemandens land, og der er så mange lækre ting, fortæller Jakob Gislund, som godt nok kom fattigere hjem på kroner og øre, men rig på et nyt julemandskostume med flotte guldknapper og ny viden om grundlæggende tegnsprog, kontakt til børn og en tur i et gammelt damplokomotiv, som er med i filmen "Polarekspressen". Jakob Gislund arbejder til daglig som skolelærer. Det var ved et tilfælde, han blev julemand for lidt over 10 år siden. Hans bror var julemand og havde brug for én til at overtage et julemandsjob. - Herreste Gud. Det kunne jeg da godt hjælpe med. Men da jeg havde prøvet det, var der absolut ingen tvivl om, at det skulle jeg blive ved med, fortæller Jakob Gislund.

En storslået følelse Han vurderer selv, at han rundt regnet har haft omkring 10 julemandsjob om året. Det fleste er til juletræsfester, men også hjemmebesøg på juleaftensdag. For ham er det et privilegium at få lov at være en af børnenes største fantasifigurer. - Det er en helt speciel tillid, man møder, fordi man er julemanden. Børnene er ikke det mindste i tvivl. Det er så stort. Som skolelærer er jeg - bevares - også en vigtig person, men der er et eller andet mytisk ved at være julemand. Den kærlighed, man bliver ramt med, når man træder ind ad døren. Alle børnenes gode oplevelser med jul bliver kastet over på den julemand, der kommer. Det er storslået, forklarer Jakob Gislund, som også er bestyrelsesmedlem i Dansk Julemands Laug. Det er en forening, som består af medlemmer, der er både nissemødre og julemænd, der optræder til forskellige julearrangementer. Med foreningen følger et fællesskab med ligesindede julemænd, som ikke kun indebærer at kåre "Årets Juleby", men også blandt andet indbefatter at deltage i "Verdenskongres på Bakken", som er en anledning til at møde julemænd fra hele verden.