Ekstremsportsfestival i Voss

I slutningen af juni mødes superatleter, almindelige motionister og børn til mere eller mindre vilde aktiviteter i den norske by.

Fra 23. til 30. juni afholdes årets Ekstrem Sport Veko i Voss i Norge.

Det er verdens største festival for ekstremsport, hvor man både kan opleve nogle af verdens bedste atleter og selv prøve kræfter med flere af de ekstreme sportsgrene, der dyrkes på søen, i bjergene og i luften omkring Voss. Der vil også være musik hele ugen.

Aktiviteterne for besøgende er for alle aldersgrupper. Børn og unge kan flyve i Voss Vind, sejle i kanoer på søen, stå på skateboard, klatre og rafte, og voksne kan padle på SUP på floden, paraglide, ro i kajak, flyve i vindtunnel og meget mere.

Man kan købe billet til hele ugen eller til de enkelte aktiviteter. En festivalbillet med adgang til alle begivenheder og koncerter koster 1690 norske kroner - cirka 1300 danske kroner.

Vil man bare op og flyve i vindtunnellen i Voss Vind, koster en basispakke med to gange 1,5 minuts flyvning med instruktør 799 norske kroner - cirka 600 danske kroner.

Se mere på ekstremsportveko.com og på vossvind.no.