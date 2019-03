Drivkraft bag Dark Sky Park: - Vi skal lære at passe på mørket

Det handler først og fremmest om mørket for Ole Eskling. Mørket, som giver plads til fordybelse og lader stjernerne stå klart på nattehimlen. Ole Eskling driver camping- og feriestedet Møns Klint Resort, som også samarbejder med Klintholm Gods Lake Apartments.

- Vi mennesker har vænnet os til, at når det er ved at blive mørkt, så tænder vi for lyset. Men jeg mener også, man kan blive fanget i lyset, og hos os har man en mulighed for at komme ud og lade sig omslutte af mørket, siger campingchefen, som arbejdede mange år i turistbranchen, før han fandt tilbage til Møn.

Det er især udenlandske turister, som bliver tiltrukket af Dark Sky-certifikatet. De danske turister er dog også ved at melde sig på banen, og det er en anden slags turister, end dem der tog på camping for 20 år siden.

- I de sidste år har det været så billigt at rejse ud i verden, at det har været svært for campingpladserne at konkurrere. Men jeg tror, mange har fået øjnene op for, at en ferie i Danmark kan være den perfekte kontrast til udlandsturene. Man skal ikke igennem lufthavnen, hvor det hele skal gå så stærkt, og vi har masser af spændende natur, man kan gå på opdagelse i, siger Ole Eskling og nævner for eksempel vandrestien Camønoen, som har fundet inspiration til navnet fra den spanske pilgrimsrute.

- Hvem havde forestillet sig, at det skulle blive så populært at vandre rundt i Danmark? Men det er det blevet, og i dag er det ofte et købestærkt publikum, som sagtens kan sove i shelter den ene nat og så gå i den modsatte grøft og overnatte på et godt hotel natten efter. Det er der ingen modsætning imellem.