1

Venedig

Første søndag i september samles byens borgere langs Grand Canal til den årlige Regata Storia. Regattaen indledes med en historisk parade med udklædte og -smykkede gondoler, både og roere, hvorefter der fortættes med rokonkurrencer i forskellige aldersklasser og bådtyper.

Se mere: www.veneziaunica.it.

2

Stockholm

Ötillö hedder swim-run-fænomenet. Verdensmesterskabet afvikles for fjerde gange i det originale ø-til-ø løb i den stockholmske skærgård. Deltagerne har kvalificeret sig i indledende løb rundt om i Europa. Der er start i Sandhamn ved 6-tiden om morgenen, hvorefter ruten går sydpå over 24 øer - i alt 75 kilometer, hvoraf 10 kilometer er svømning mellem øerne, og resten terrænløb og klatring over klipper - til mål på Ütö.

Se mere: www.otilloswimrun.com.

5

Amsterdam

Det er teater, dans, installationer, stand-up og i det hele taget optræden af nye kunstnere og "utæmmede talenter", som folkene bag Amsterdam Fringe Festival kalder det. Over 70 forestillinger fordelt på flere end 25 forskellige steder i byen, blandt andet i en natklub, en tidlige benzinstation og i mindre kendte teatre. Festival til 15. september.

Se mere: www.amsterdamfringefestival.nl.

5

Saalbach

Det er 21. gang, der er World Games of Mountainbiking i Østrig med over 1000 deltagere fra 20 nationer på de forskellige distancer mellem 21 og 80 kilometer på ruterne mellem 1160 og 2920 meter over havet. Konkurrencer til og med 8. september.

Se mere: www.worldgames.at.

7

Hamborg

New Standpark Revival er motorløb for klassiske biler og motorcykler. Navnet, fordi løbets historie går tilbage til 1934 i Stadtpark, men siden 2016 er racerløbene afviklet nogle hundrede meter mod nord i City Nord nær U-bahn-stationerne Sengelmannstraße og Alsterdorf. Der er løb i to dage. Se mere: www.motorevival.de.

8

Prag

Veggie Náplavka er det største tjekkiske vegetar-arrangement, som hvert år holdes i byens centrum på Náplavka langs Vltava-floden. Her præsenteres nye trends i sund og dyrevenlig livsstil, og der er masser af mad og drikke.

Se mere: www.veggienaplavka.cz.

12

Oslo

"God nat, Oslo" er en ny litteraturfestival. Tre dage om bøger og møde med forfattere fra Skandinavien og den øvrige verden til en dybere snak om litteratur og emner som menneskers og verdens problemer.

Se mere: www.godnattoslo.no.

13

Bruxelles

Tegneserier er næsten lige så tæt forbundet med Belgien som øl og chokolade. For 10. gang er der Brussels Comic Strip Festival i Parc de Bruxelles/Warande park med shows, signeringer og tegneserier i lange baner. Balloon's Day Parade med de kendte figurer svævende i byens gader er også en tradition under den tre dage lange festival.

Se mere: www.comicsfestival.brussels.

14

London

London Design Week med London Design Fair, workshops og udstillinger. Til ugen bestilles specielle værker af internationale designere. Værkerne udstilles i byen, blandt andre det såkaldte landmark-project. I år designet af Paul Cocksedge, som indbyder: "Please be seated" på Finsbury Park Square i Broadgate med et gigantisk blomsterformet møbel, man både kan gå under og sidde på. Festival til 22. september.

Se mere: www.londondesignfestival.com.

14

Göteborg

Det er 50 år siden, at Neil Amstrong og hans mandskab landende på Månen, og i den anledning er der "Rymdvekan" i byen med udstillinger om rummet, både historiske og om fremtiden, samt arrangementer som "Musikken og Månen" i Koncerthuset.

Se mere: www.rymdveckan.se.

21

München

Oktoberfest hedder det, men de store øltelte og ølfestivalen åbnes nu allerede i september. Frem til 6. oktober er der dirndl, læderbukser og filthatte med fjer tilsat skummende ølkrus og tyrolermusik, som traditionen kræver.

Se mere: www.oktoberfest.de.

24

Paris

Musée d'Orsay åbner en ny udstilling om Edgar Degas' fascination af Opéra de Paris og hans utallige værker fra denne verden med dansere, orkester, påklædningsværelser og tilskuere. En del af disse billeder er samlet i udstillingen "Degas à l'opéra", som vises til 19. januar.

Se mere: www.musee-orsay.fr.

26

Wien

Wiener Wiesn er Østrigs største folkedragt-, folkedans- og folkemusikfestival. Telte, scener og boder med kunsthåndværk og traditionel mad og drikke er sat op foran det ikoniske pariserhjul Riesenrad i Prater. Her er der gratis adgang om dagen, mens man onsdag-lørdag skal have billet om aftenen. Festival til 13. oktober.

Se mere: www.wienerwiesnfest.at.

27

Galway

Irlands ældste og største gourmestfestival er Galway International Oyster & Seafood Festival. Ved den første festival i 1954 var der 34 gæster. I dag kommer der flere end 22.000 i de tre dage, festivalen med konkurrencer i østersåbning, kokkekonkurrencer og masser af herlig mad med skaldyr varer.

Se mere: www.galwayoysterfestival.com.

29

Berlin

For 46. gang fyldes byens gader med 40.000 deltagere fra 120 forskellige lande, som sammen løbende, i håndcykel eller på inlinere har målet at komme til opløbet og målstregen under Brandenburger Tor i Berlin Marathon.

Se mere: www.bmw-berlin-marathon.com.