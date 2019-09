Mere end halvdelen af de klager, som Pakkerejse-Ankenævnet har afsagt kendelse over i 2018, handler om indkvartering. Danmarks Rejsebureau Forening mener, der er brug for en bedre forventningsafstemning.

Standard, faciliteter og støjgener på hoteller er noget af det, som fik fleste danskere til at forfatte en rejseklage sidste år. Det er Pakkerejse-Ankenævnet, der behandler klagerne. Ud af 241 kendelser fik 26 procent medhold, 44 procent fik delvist medhold og i 28 procent af tilfældene fik klagerne ikke medhold. I en pressemeddelelse ønsker Danmarks Rejsebureau Forening, brancheforening for danske rejsebureauer, at der kan gøres mere for at forventningsafstemme mellem bureauer og gæster.

- Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, når danskerne tager på ferie. Heri består et stort ansvar for rejsebureauerne i at have en gennemsigtig information til rådighed, så forbrugerne ved, præcis hvad de kan forvente sig. Og tilsvarende er det vigtigt, at de rejsende sætter sig godt ind i indholdet for deres rejse og betingelserne for deres tur, siger Lars Thykier, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.