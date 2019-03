Det bedste af Danmark: Tre nedslag i det nordvestlige Jylland

Bøger om Danmark

Trap Danmark udgiver frem til slutningen af 2021 en serie på 34 bind om alle 98 kommuner i Danmark. Derudover skabes der et omfattende digitalt univers med topografiske informationer fra en lang række samarbejdspartnere og fra Trap Danmarks redaktion. I abonnement koster 34-binds bogværket 12.775 kroner ved kontant køb. Der er også mulighed for at tegne abonnement over 13 rater. Der er tilknyttet en række fordele, og abonnementet kan til enhver tid opsiges. Bindene kan købes enkeltvis hos landets boghandlere til vejledende priser mellem 399,95 og 449,95 kroner. Udgivelsen af Trap Danmark, 6. udgave, er muliggjort med støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond.Tekstuddrag og billeder på denne side er fra Trap Danmarks bind 4 om Morsø, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommuner og fra bind 6 om Jammerbugt, Thisted og Brønderslev Kommuner. Bindene udkom i efteråret 2017. Siden er udgivet syv kommunebøger - én for hver af kommunerne.