Del dit feriefoto: Hundesøvn med stil i Lagos

Hver aften i Lagos i Algarve, Portugal, er der garanti for underholdning i form af musikanter, jonglører, tryllekunstnere osv., men hunden på bænken tiltrak sig næsten lige så megen opmærksomhed. Højsæsonen står for døren, så de næste måneder må den nok indstille sig på at måtte dele pladsen med to-benede turister.

Lagos har cirka 30.000 indbyggere og er ikke mindst kendt som Henrik Søfarerens fødeby, for smukke strande omgivet af gyldne, lodrette klippevægge og for Europas første slavemarked, som åbnede i 1444.

