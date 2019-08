De største indtryk fra USA som rejseland: Troels Bech og hans store familie gør status efter første etape af jordomrejsen

De 10 medlemmer af familien Bech og Oscars kæreste, Tilde, giver hver deres bud på markante oplevelser i USA, som de nu har forladt for at rejse til Sydamerika.

Hampus, 11 år:

Stillehavet og strandene, særligt Venice Beach, står klarest for mig. Jeg elsker at bade, og bølgerne var grineren!

Tilde (Oscars kæreste), 19 år:

Jackson efterlod mig med en følelse af at være "hjemme" med den hyggelige atmosfære, smukke natur og river rafting på Snake River - og så havde butikkerne et stort udvalg af bæredygtige varer. Santa Barbara havde lidt af den samme vibe.

Oscar, 20 år:

Jeg husker tilbage på Yosemite National Park med de mægtige granitklipper og smukke vandfald; og så så jeg en bjørn på min løbetur.

Troels, 53 år:

De fantastiske landskaber med Grand Teton, Rocky Mountains, nordlige Utah og særligt Highway 1 langs den californiske stillehavskyst har formet mit indtryk af USA.

Gustav, 15 år:

Særligt Venice Beach har gjort indtryk - her kan jeg lave forskellig slags sport. Der er flot - og så kender jeg det fra Youtube og tv, så det er næsten som at være med i en film som statist.

Sylvester, 10 år:

Three Rivers Campground var mega smuk og dejligt! Vi body-riverraftede i floden. Og det var fedt, at der ikke var internet - så vi var aktive med det, man ku'.

Theo, 7 år:

Las Vegas, hvor vi var på et vildt hotel med otte pools og gaming-rum. Og så var El Matador Beach i Malibu flot med store bølger, jeg badede i.

Bertram, 17 år:

Jeg er mest overrasket over naturen: Diversiteten er helt fantastisk i bare ét land. Tænk bare på forskellen mellem Yellowstone og Grand Canyon.

Nille, 43 år:

Jeg er imponeret over den storslåede natur med Utah som en klar aha-oplevelse. Og så er Yosemite jo bare WOW! Og Highway 1 med alle landskaber på ét stræk og med Henry Miller Memorial Library (where nothing happens!) som en perle.

Asta, 23 år:

Det har været helt vildt at køre igennem så forskellige landskaber og natur, særligt Yellowstone har gjort et kæmpe indtryk på mig. Derudover synes jeg, at stemningen på Venice Beach i Los Angeles var noget helt særligt og noget, jeg nød at være en del af.

Tobias, 24 år: Køreturen på Highway 1 vil alle dage være legendarisk og mindeværdig. Også San Francisco gjorde indtryk med storbyliv, vilde bakker og en kæmpe havnepromenade. Vild by.