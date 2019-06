Danmarks ældste post- og dilligencekro har taget et spring ind i fremtiden

Selvom det gastronomiske niveau er højt, er det ligeså vigtigt for restauratøren at tilbyde menuer, som alle kan være med på. - Som kro kan man sagtens være et stykke historie, som samtidig afspejler nutiden, mener Poul Bøje Nielsen. For eksempel er Skoemagerkroen meget aktiv på sociale medier, hvor de gerne vil give deres følgere et indblik bag facaden. Der er altid en vegetarisk ret på menukortet, og vinkortet er erstattet med en ipad. PR-foto